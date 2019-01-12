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Özhaseki sanayicilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 16:24 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: - "Ankara'mız, bizim gururumuz olan bir şehir. Burası ticaret, sanayi, öğrenci ve sağlık kenti. Bu şehirde inanç, termal, sağlık, doğa, sanayi ve ticaret turizminde çok rahat bir şekilde birinci olabilir" - "Her şeyi de açık açık yapıp hesap vererek, 5 sene sonra da hakkınızı helal etmenizi isteyip yolumuza devam ederiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) esnafını ziyaret etti.

İvedik OSB yönetim binasında düzenlenen buluşmaya, 500 sanayici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhur İttifakı'nın ilçe adayları, AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri, İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte başkent sanayisinin geliştirilmesine yönelik projelerini anlatan Özhaseki, "Ankara'mız, bizim gururumuz olan bir şehir. Burası ticaret, sanayi, öğrenci ve sağlık kenti. Bu şehirde inanç, termal, sağlık, doğa, sanayi ve ticaret turizminde çok rahat bir şekilde birinci olabilir. Bunları ortaya koyabileceğimiz birtakım projeler yapabiliriz. Hem ülkeler hem de şehirler yarışıyor artık." dedi.

Adaylığının açıklanmasından sonra hemen işe koyulduğunu ve projeleri hızlı bir şekilde bitirmek istediğini aktaran Özhaseki, inanç turizmi için kültür yolu, 64 kilometre metro hattının artırılması için ek metro hatları ve stat yapımı konularında projeler geliştirdiklerini söyledi.

Bu konuda belediyelere çok iş düştüğünü ve alınan kararlarla şehirlerdeki ticaret ve sanayinin ayağa kaldırılabileceğini ifade eden Özhaseki, "Ankara sanayi şehri olarak çok bilinmiyor. Memurların, bürokrasinin olduğu başkent diye biliniyor. Bunu birlikte çözebiliriz." diye konuştu.

Özhaseki, "Ankara için bir bütçe kullanırsak, Ankara'ya değer katacak inanç, sağlık ve diğer turizmleri hayata geçirir ve geliştirirsek, bunun olumlu dönüşü her alanda sağlanabilir. İnşallah Ankara'mızda şeffaf bir yönetim anlayışıyla biz kültürüyle herkesle istişare ederek iş yaparız. Birliğin olduğu yerde rahmet olur. Her şeyi de açık açık yapıp hesap vererek, 5 sene sonra da hakkınızı helal etmenizi isteyip yolumuza devam ederiz." değerlendirmesini yaptı.

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Mehmet Özhaseki

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