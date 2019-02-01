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Özhaseki'den stadyum sözü

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 16:40 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: - "Ankara'da yapacağımız 55 bin kişilik kapasiteli stadyumun projeleri üzerinde son halini verdik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'da yapacağımız 55 bin kişilik kapasiteli stadyumun projeleri üzerinde son halini verdik." dedi.

Özhaseki, 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek binası önünde toplanan taraftarlara seslenen Özhaseki, 55 bin kişilik yeni stadyumun müjdesini verdi.

Ankara'nın başkent olmasından dolayı en iyi hizmetlerin yapılması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Adı başkent, yani birinci. Kentin sanayi, ticaret, kültür, sanat ve sporda da birinci olması gerekiyor. Elbette bunlar var, yok demiyorum. Başkente yakışır mahiyette olabilmesi için birtakım dokunuşlara ihtiyaç var." dedi.

Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemlerde Ankara'nın birçok projesine imza attığını söyledi.

Ankaragücü'nün stadyum ile ilgili sorunlarını çözdüğünü belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da izni ile arkadaşları bir araya getirdik. 15 gün önce anahtarı aldım. Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne teslim ettim ve orada bir maç yapıldı.

Ankara'da yapacağımız 55 bin kişilik kapasiteli stadyumun projeleri üzerinde son halini verdik. Avrupa'nın birçok stadyumunu gezen bir arkadaşınız olarak söylüyorum, en güzel stadyumu yapacağız. Bir yürütme durdurma var ama inşallah kalkar. Orada beraber temel atarız. Ayrıca 26 tane ayrı branşta sporun yapılabileceği, binlerce gencin istifade edebileceği bir tesise de kavuşuyoruz. Ankara'mıza hayırlı olsun."

Özhaseki'ye, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı eşlik etti.

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