Özhaseki'den stadyum sözü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'da yapacağımız 55 bin kişilik kapasiteli stadyumun projeleri üzerinde son halini verdik." dedi.

Özhaseki, 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek binası önünde toplanan taraftarlara seslenen Özhaseki, 55 bin kişilik yeni stadyumun müjdesini verdi.

Ankara'nın başkent olmasından dolayı en iyi hizmetlerin yapılması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Adı başkent, yani birinci. Kentin sanayi, ticaret, kültür, sanat ve sporda da birinci olması gerekiyor. Elbette bunlar var, yok demiyorum. Başkente yakışır mahiyette olabilmesi için birtakım dokunuşlara ihtiyaç var." dedi.

Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemlerde Ankara'nın birçok projesine imza attığını söyledi.

Ankaragücü'nün stadyum ile ilgili sorunlarını çözdüğünü belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da izni ile arkadaşları bir araya getirdik. 15 gün önce anahtarı aldım. Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne teslim ettim ve orada bir maç yapıldı.