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Ozon tedavisi, bakteri ve virüsleri öldürüyor

31.10.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok alanda kullanılan ozon tedavisini sık sık duyuyoruz.

Ozon tedavisi, bakteri ve virüsleri öldürüyor

Romatizmal ve eklem problemlerinden cilt bakımına kadar çok sayıda alanda kullanıldığını ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aydın Arslan, ozon tedavisinin bağışıklık sistemini güçlendirerek bünyeye direnç verdiğini, bakteri ve virüsleri öldürdüğünü belirtti.
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte, bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve hasta olmamak için birçok kişi farklı yöntemler deniyor.

Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde, ozon tedavisi ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aydın Arslan, ozon tedavisinin, hücrelerin oksijen ihtiyacını karşılayıp kan dolaşımını artırarak vücudun bağışıklığını güçlendirdiğini ifade etti.

“ÇOK YAYGIN KULLANIM ALANINA SAHİP”

İnsan sağlığı için en önemli elementlerden biri olan ozon gazının vücut için en yararlı şekilde kullanılması ozon tedavisi olarak adlandırılıyor. Hastalıklı ya da zarar görmüş bölgelere oksijen girişinin artırılmasıyla, sağlıklı dolaşım seviyesine ulaşmanın amaçlandığını ifade eden Doç. Dr. Aydın Arslan, “Ozon tedavisi, çok yaygın kullanım alanına sahip.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, romatizmal ve eklem problemlerinin giderilmesi, bel boyun fıtıklarının sebep olduğu ağrıların azaltılması, vücut direncinin güçlendirilmesi, yara ve yanık tedavilerinin yapılması, ciltte oluşan akne, leke ve bozuklukların giderilmesinde sıklıkla uygulanıyor.” şeklinde konuştu.
Ozon tedavisinin, direkt kan yolunun dışında; kas içine enjekte edilerek ya da oluşan açık yaraların üzerine yapılan uygulamalar gibi birkaç farklı metodu bulunuyor.

“HASTALIKLARDAN ÖNCE UYGULANARAK KİŞİNİN HASTALANMAMASI SAĞLANABİLİR”

Vücudun doğal savunma mekanizmaları yenilen besinler, solunan hava, stres ve zararlı alışkanlıklar nedeniyle oluşan zararlı oksidanlarla savaş vererek vücut dengesini korumaya çalışıyor.

Zayıflayan savunma mekanizmaları, dokudaki oksijenin azalmasına, hücrelerin bozulmasına ve hastalıkların gelişmesine neden olarak bağışıklık sistemine güç kaybettiriyor. Bu noktada ozon tedavisi, hücrelerin oksijen ihtiyacını karşılayıp kan dolaşımını artırarak vücudun bağışıklığını güçlendiriyor.

Hiçbir yan etkisi olmayan ozon tedavisi ile hastalıkların direkt tedavisinin yapılabileceğini ifade eden Arslan, “Ozon tedavisi, hastalıklardan önce uygulanarak kişinin hastalanmaması sağlanabilir. Kişinin yaşamsal fonksiyonlarında ileride oluşabilecek çok daha ciddi hastalıklar önlenebilir.

Ozon tedavisinin bağışıklığı nasıl güçlendirdiğine değinecek olursak;

Ozon, vücudun doğal savunma mekanizmasını aktifleştirir, güçlendirir ve hücrelere oksijen verir,
Kanın oksijen kapasitesini artırır,
Kan dolaşımını hızlandırır,
Bağışıklık sistemini aktive eder,
Bakterileri ve virüsleri öldürür” dedi.

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