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Özür dilemeyen kavgacı işçi işten atıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 07:50 | Son Güncelleme

Bir iş yerinde patron tarafından verilen yemekte üç işçi arasında kavga çıktı.

Bir iş yerinde patron tarafından verilen yemekte üç işçi arasında kavga çıktı. İşveren, kendisinden özür dileyen iki işçiye kınama cezası verirken, özür dilemeye yanaşmayan işçiyi işten attı. Soluğu mahkemede alan işçiye kötü haber Yargıtay’dan geldi. Yüksek mahkeme, özür dilemeyen çalışanı işten atan işvereni haklı buldu.
Çalıştığı iş yerinin yemek organizasyonunda satış müdürüne omuz atan işçi, diğer mesai arkadaşlarının da müdahalesiyle kendini kavganın ortasında buldu. Kavgaya olay yerine gelen polis müdahale etti. Kavgaya karışan üç çalışanından özür dilemelerini isteyen işveren, satış müdürüne omuz atan işçinin özür dilememesi üzerine iş sözleşmesini feshetti. İş mahkemesine başvuran işçi, satış departmanında güvenlik danışmanı olarak görev yaptığını, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırı davranması sebebiyle İş Kanunu’nun 25/II maddesi uyarınca feshedildiğini öne sürdü. Fesih beyânında gerekçe olarak ödül yemeğinde satış direktörüne omuz attığı ve sonrasındaki küfürleşmelerin gösterildiğini belirten işçi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, feshe konu ödül yemeğinde gerçekten de ayağa kalktığı sırada yanlışlıkla söz konusu kişiye çarptığını ve akabinde hemen özür dilediğini dile getirdi.
İşveren ise davacının iş sözleşmesinin haklı sebeplerle feshedildiğini kaydetti. Davacıdan diğer iki kişiden yaşanan olayla ilgili özür dilemeleri ve bundan sonra bu ve buna benzer davranışlardan kaçınacaklarına dair söz vermelerinin talep edildiği, bu kişilerin teklife uyduğu, davacının ise bu teklifi kabul etmediği bildirildi.
Mahkeme, davacı işçinin işe iadesine hükmetti. Mahkeme, diğer personelin işten çıkarılmadığını, bu hâliyle davalı işverenin işçilerine âdil bir şekilde davranmayarak davacının iş akdini haksız bir şekilde feshettiğine dikkat çekti. Karara karşı davalı vekili istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi de işçinin işe iadesine hükmetti.
Davalı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi girdi. Dâire, kavgaya karıştığı hâlde patronundan özür dilemeyen işçinin işe iâde edilemeyeceğine hükmetti. Yargıtay kararında, "Kavgaya karışan ve özür dileyen diğer iki çalışanın özür bu metni kabul ettikleri, iş birliği yaptıkları için kınama cezası verildiği anlaşılmaktadır. Sadece davacının iş akdinin feshedildiği, işverenin diğer işçilere kınama cezası verirken davacıya farklı davranmasının sebebinin davacının özür dilememesi olup, bu hususun işverence objektif şekilde ortaya koyulduğu anlaşıldığından işverenin işçiler açısından keyfi bir şekilde ayrım yapmadığı anlaşılmaktadır. Feshe konu kavga olayı iş yeri dışında gerçekleşmiş olmasına rağmen, iş yemeğinin devamında meydana geldiğinin ve iş yerinde olumsuzluklara yol açan etkilerinin de bulunduğunun anlaşılmasına göre davalı işverence yapılan feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması hatâlıdır. Mahkeme kararının ortadan kaldırılmasına ve davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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