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Pablo Iglesias: İspanya'da Podemos Partisi'nin kurucusu 'Başarısız oldum' diyerek 42 yaşında siyaseti bıraktı

05.05.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iglesias bu açıklamayı Madrid Özerk Yönetimi seçimlerinin ardından yaptı. Iglesias'ın "aşırı sağı durdurma" sloganıyla aday olduğu seçimleri muhafazakar Halk Partisi (PP) adayı Isabel Diaz Ayuso büyük bir farkla kazanmıştı.

Pablo Iglesias: İspanya'da Podemos Partisi'nin kurucusu 'Başarısız oldum' diyerek 42 yaşında siyaseti bıraktı

İspanya'da solcu Podemos Partisi'nin kurucusu Pablo Iglesias siyaseti bıraktığını duyurdu.

42 yaşındaki Pablo Iglesias bu açıklamayı Salı günü Madrid Özerk Yönetimi seçimlerinin ardından yaptı. Iglesias'ın "aşırı sağı durdurma" sloganıyla aday olduğu seçimleri muhafazakar Halk Partisi (PP) adayı Isabel Diaz Ayuso büyük bir farkla kazanmıştı.

Iglesias bir ay önce de merkezi hükümetteki başbakan yardımcılığı görevinden ayrılmıştı.

Madrid'deki seçim sonuçları için "trajedi" diyen Iglesias gazetecilere açıklamasında, "Parti siyasetinden çekiliyorum… Siyasi gücümüzün ihtiyaç duyduğu liderlikte yenilenme sürecinin önünde engel oluşturmayacağım. Başarısız oldum" diye konuştu.

Iglesias daha önce 2023'te yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı olmayacağını açıklamıştı.

Siyasi kariyeri

Pablo Iglesias, Podemos Partisi'ni Ocak 2014'te kurdu. İspanya 2008 mali krizi sonrası getirilen kemer kısma politikalarıyla boğuşuyor, halkın siyasetçilere öfkesi büyüyordu.

Iglesias, bu kemer sıkma politikalarına karşı doğan "Indignados" hareketinden güç aldı.

Mayıs 2014'te Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazandı ve aktif siyaset kariyeri hızla yükseldi.

İspanya'da 1980'lerden bu yana süren Sosyalist Parti ve Halk Partisi'nin hakimiyetini kıran Iglesias, İspanya Parlamentosu'na azınlık partilerinin girmesinin de önünü açtı.

Kariyerinin en büyük başarılarından birini 2016'da sol partiler arası kurduğu Unidas Podemos ittifakıyla gerçekleştirdi.

Ancak Iglesias'ın kimleri tarafından "radikal" görünen ilerici yaklaşımı ülkedeki ana akım sol siyaset üstünde beklendiği kadar etkili olmadı.

Iglesias'ın 2019'da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaşadığı anlaşmazlık üzerine seçimler tekrar edildi.

Podemos ve Sosyalist Parti, seçimler sonrası İspanya'nın ilk koalisyon hükümetini kurdu.

Siyaseti bıraktığını duyuran Iglesias ise yerine selefi olarak Çalışma Bakanı Yolalnda Diaz'ı aday gösterdi.

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