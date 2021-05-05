Pablo Iglesias: İspanya'da Podemos Partisi'nin kurucusu 'Başarısız oldum' diyerek 42 yaşında siyaseti bıraktı

Madrid'deki seçim sonuçları için "trajedi" diyen Iglesias gazetecilere açıklamasında, "Parti siyasetinden çekiliyorum… Siyasi gücümüzün ihtiyaç duyduğu liderlikte yenilenme sürecinin önünde engel oluşturmayacağım. Başarısız oldum" diye konuştu.

Iglesias bir ay önce de merkezi hükümetteki başbakan yardımcılığı görevinden ayrılmıştı.

42 yaşındaki Pablo Iglesias bu açıklamayı Salı günü Madrid Özerk Yönetimi seçimlerinin ardından yaptı. Iglesias'ın "aşırı sağı durdurma" sloganıyla aday olduğu seçimleri muhafazakar Halk Partisi (PP) adayı Isabel Diaz Ayuso büyük bir farkla kazanmıştı.

Mayıs 2014'te Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazandı ve aktif siyaset kariyeri hızla yükseldi.

İspanya'da 1980'lerden bu yana süren Sosyalist Parti ve Halk Partisi'nin hakimiyetini kıran Iglesias, İspanya Parlamentosu'na azınlık partilerinin girmesinin de önünü açtı.

Kariyerinin en büyük başarılarından birini 2016'da sol partiler arası kurduğu Unidas Podemos ittifakıyla gerçekleştirdi.

Ancak Iglesias'ın kimleri tarafından "radikal" görünen ilerici yaklaşımı ülkedeki ana akım sol siyaset üstünde beklendiği kadar etkili olmadı.

Iglesias'ın 2019'da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaşadığı anlaşmazlık üzerine seçimler tekrar edildi.

Podemos ve Sosyalist Parti, seçimler sonrası İspanya'nın ilk koalisyon hükümetini kurdu.

Siyaseti bıraktığını duyuran Iglesias ise yerine selefi olarak Çalışma Bakanı Yolalnda Diaz'ı aday gösterdi.