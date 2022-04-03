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PAEM komiser yardımıcısı başvurusu başladı mı? Polis Akademisi (PA) PAEM 1000 personel alımı başvuru şartları!

03.04.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PAEM komiser yardımcısı başvurusu başladı mı? Polis Akademisi PAEM 1000 personel alımı başvuru şartları ve başvuruların ne zaman yapılacağı sorgulanmaya başlandı. 925 erkek ve 75 kadın yani toplam 1000 personel alınacak. Başvuru tarihi hakkında da bilgi verildi.

PAEM komiser yardımıcısı başvurusu başladı mı? Polis Akademisi (PA) PAEM 1000 personel alımı başvuru şartları!

PAEM komiser yardımcısı başvurusu başladı mı? Polis Akademisi PAEM 1000 personel alımı başvuru şartları gündemde sorgulanan konulardan birisi oluyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte yüzbinlerce kişinin başvuru yapması bekleniyor. Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 400 TL'yi yatırması gerekiyor.

PAEM KOMİSER YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI!

PAEM'e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,

Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

PAEM BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Ayrıca 14-23 Nisan 2022 tarihleri arasında şahsen müracaatlar yapılacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
polis akademisi
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