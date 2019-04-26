HABER

Pakdemirli: “Tanzanya’nın kalkınması için birikimimizi ve tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazırız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 00:14 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tanzanya’nın kalkınması için bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi Tanzanyalı dostlarımızla paylaşmaya hazırız.” dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara’da bir otelde düzenlenen “Tanzanya Milli Günü” resepsiyonuna katıldı.

Pakdemirli: “Tanzanya’nın kalkınması için birikimimizi ve tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazırız”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tanzanya’nın kalkınması için bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi Tanzanyalı dostlarımızla paylaşmaya hazırız.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara’da bir otelde düzenlenen “Tanzanya Milli Günü” resepsiyonuna katıldı. Bakan Pakdemirli, yaptığı konuşmada “Tanganyika ve Zanzibar’ın Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti olarak hayat bulmasını sağlayan bu özel günün Tanzanya için öneminin farkındayız. Türk Hükümeti ve halkı adına, Tanzanya halkı ve Hükümeti ile Ankara Büyükelçiliği mensupları ve ülkemizde yaşayan Tanzanya vatandaşlarına en içten tebriklerimizi iletiyoruz.” diye konuştu.

Tarihi bağların olduğunu, Tanzanya’yı Afrika’da önemli bir ortak olarak gördüklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı Magufili liderliğindeki Tanzanya’nın kalkınma hamlelerini yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017 yılında Tanzanya’ya yaptığı ziyaret ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırmıştır. Hemen sonrasında Tanzanya’nın aynı yıl ülkemizde büyükelçilik açmasından memnuniyet duyduk. Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi yaklaşık 266 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Bu rakamlar gerçek potansiyeli yansıtmamaktadır. Ülkelerimizin gerçek potansiyelini ortaya koymak bakımından birlikte gayret göstermeliyiz.”

Türk firmalarının Tanzanya’ya ilgisinde son yıllarda ciddi bir artış gözlemlediklerini, iş insanlarının Tanzanya’da özellikli altyapı alanında önemli projeler üstlenmelerinden büyük memnuniyet duyduklarını anlatan Bakan Pakdemirli, “Tanzanya’nın kalkınması için bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi Tanzanyalı dostlarımızla paylaşmaya hazırız. Tanzanya ile Türkiye arasındaki mesafe 5 bin kilometreden fazladır. Ancak biz THY’nin Darüsselam, Klimanjaro ve Zanzibar uçuşlarıyla bu mesafeyi kısalttık. Mesafelerin azalması insani temasların, ticaret ve yatırımların kolaylaşması demektir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de öğrenim gören Tanzanyalı öğrencilerin halklar arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğüne ve esasen ikili ilişkilerin itici gücü olduklarına inandıklarına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, “İmkânlarımız ölçüsünde bu gençlerin sayısının artmasını gönülden diliyoruz. Türkiye, Afrika Ortaklık Politikası çerçevesinde, Tanzanya Hükümeti ve halkı dâhil, tüm Afrikalı kardeşleriyle, karşılıklı fayda ve ortaklık temelinde, işbirliği yapmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Pakdemirli: “Tanzanya’nın kalkınması için birikimimizi ve tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazırız”

Pakdemirli: “Tanzanya’nın kalkınması için birikimimizi ve tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazırız”

Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın
Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı (3)Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı (3)
İstanbul Havalimanı'nda rötar kavgasıİstanbul Havalimanı'nda rötar kavgası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik

AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı

Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.