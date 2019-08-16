KARAÇİ (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan'ın uyguladığı kısıtlamaların sürdüğü Cammu Keşmir'deki mevcut durumu telefonda görüşerek, endişelerini aktardığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, yaptığı açıklamada, "Başbakan Han ve ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan işgali altındaki Keşmir'de süregelen durumla ilgili detaylı bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan, ABD Başkanına Pakistan'ın tutumunu bildirdi ve bölgesel barışı tehdit eden, (Hindistan tarafından atılan) son adımlar ile Keşmir konusundaki endişemizi aktardı." ifadelerini kullandı.

Kureyşi, iki liderin, konuya ilişkin "sürekli" irtibat halinde olma konusunda mutabık kaldığını belirtti.

İslamabad yönetiminin, Keşmir'deki durumunu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden dördü (ABD, Çin, Rusya ve İngiltere) ile görüştüğünü aktaran Kureyşi, "Pakistan’ın Cammu Keşmir konusundaki görüşüne aşinalar." değerlendirmesinde bulundu.

Kureyşi, konuyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı ile de temasa geçilmeye çalışıldığını kaydetti.