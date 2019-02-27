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Pakistan: “Bir Hint pilot elimizde”

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 12:08 | Son Güncelleme

Pakistan, hava sahasına giren 2 Hindistan uçağını düşürdüğünü ve bir pilotu ele geçirdiğini duyurdu.Pakistan ve Hindistan tartışmalı Cemmu ve Keşmir bölgesinde sabah saatlerinde gergin dakikalar yaşadı.

Pakistan, hava sahasına giren 2 Hindistan uçağını düşürdüğünü ve bir pilotu ele geçirdiğini duyurdu.
Pakistan ve Hindistan tartışmalı Cemmu ve Keşmir bölgesinde sabah saatlerinde gergin dakikalar yaşadı. Pakistan ordusu sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor yaptığı açıklamada, Pakistan hava sahasında Hindistan’a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. İki uçağın parçalarının farklı noktalara düştüğünü belirten Ghafoor, bir Hindistanlı pilotun ise askerler tarafından ele geçirildiğini ifade etti.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın savaş uçaklarının Keşmir Sınır Kontrol Hattı’nda hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Bunun üzerine Hindistan makamları Pakistan savaş uçaklarının geri püskürtüldüğünü ve bir Pakistan uçağının düşürüldüğünü duyurdu.
Pakistan, Hindistan’la yaşanan çatışmaların ardından tüm hava sahasını kapattığını açıklarken, Hindistan da Pakistan uçaklarının hava sahasına girmesi üzerine 4 havalimanını sivil uçuşlara kapattığını duyurdu. Flight Radar, uluslararası uçuşların da gerilimden etkilendiğini açıkladı.
Hindistan’dan olaylara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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