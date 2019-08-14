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Pakistan Cumhurbaşkanından Hindistan'a sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 12:20 | Son Güncelleme

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi: - "Müslümanlar savaş istemiyor ancak savaşa zorlanırsak geri adım atmayız"

YENİ DELHİ/MUZAFFARABAD/ Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını değiştirme kararını eleştirerek, "Müslümanlar savaş istemiyor ancak savaşa zorlanırsak geri adım atmayız." dedi.

Alvi, Pakistan'ın bağımsızlık günü kutlamaları için düzenlenen bayrak törenindeki konuşmasında, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in statüsünü değiştirme kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Pakistan'ın Keşmirlileri yalnız bırakmayacağını söyledi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü kısıtlamaları takip ettiğini vurgulayan Alvi, "Müslümanlar savaş istemiyor ancak savaşa zorlanırsak geri adım atmayız." ifadesini kullandı.

- Han'ın Eyalet Yasama Meclisinde konuşması bekleniyor

Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir'in Pakistan'a bağlı bölümü Azad Keşmir'i ziyaret ederek Cammu Keşmir halkına desteklerini iletti.

Bağımsızlık günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Han, Yeni Delhi hükümetinin kararını kınayarak Keşmirlilere desteğini yineledi.

Han'ın, Azad Keşmir'in başkenti Muzaffarabad'daki Eyalet Yasama Meclisinde konuşma yapması bekleniyor.

- Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki kısıtlamaları sürüyor

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününün idrak edildiği, Müslümanların çoğunlukta bulunduğu Cammu Keşmir'de, Hindistan'ın kısıtlamaları ise devam ediyor.

Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da sadece küçük camilerde namaz kılınmasına izin verilirken, toplanma yasağı, internet ve iletişim erişiminin engellenmesi sürüyor.

Hindistan İçişleri Bakanlığınca sosyal medyadan yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'de bayramın sakin şekilde geçtiği, olayların çıkmadığı savunuldu.

- Yeni Delhi'den "Keşmirli Twitter hesapları kapatılsın" talebi

Öte yandan Hindistan İçişleri Bakanlığınca Cammu Keşmir'in bağımsızlığını savunan, aralarında bölgedeki liderlere ait hesapların da bulunduğu 8 Twitter hesabının kapatılması talep edildi.

Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yapılmazken, "Keşmir hakkında yalan haber yaydığı gerekçesiyle" kapatılması istenen hesaplardan 4'ü askıya alındı.

Pakistan, dün Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü kısıtlamalar ve Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını değiştirmeye yönelik kararına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) "acil toplanması" çağrısı yapmıştı.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.

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