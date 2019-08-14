Pakistan Cumhurbaşkanından Hindistan'a sert tepki

Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü kısıtlamaları takip ettiğini vurgulayan Alvi, "Müslümanlar savaş istemiyor ancak savaşa zorlanırsak geri adım atmayız." ifadesini kullandı.

Alvi, Pakistan'ın bağımsızlık günü kutlamaları için düzenlenen bayrak törenindeki konuşmasında, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in statüsünü değiştirme kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Pakistan'ın Keşmirlileri yalnız bırakmayacağını söyledi.

Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da sadece küçük camilerde namaz kılınmasına izin verilirken, toplanma yasağı, internet ve iletişim erişiminin engellenmesi sürüyor.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününün idrak edildiği, Müslümanların çoğunlukta bulunduğu Cammu Keşmir'de, Hindistan'ın kısıtlamaları ise devam ediyor.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.

