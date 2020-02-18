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Pakistan'da 9 kişinin ölümüne sebep olan 'gizemli gaz' hakkında açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2020 10:40 | Son Güncelleme

Pakistan'da 9 kişinin ölümüne sebep olan 500'den fazla kişiyi etkileyen "gizemli" gazın kanalizasyonlarda ve ham petrolde oluşan hidrojen sülfür olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Pakistan'da 9 kişinin ölümüne sebep olan 'gizemli gaz' hakkında açıklama

The News gazetesinde yer alan habere göre Karaçi kentinde gazdan etkilendiği için hastaneye kaldırılan 100 kişide görülen göz kaşınması, nefes darlığı ve göğüste sıkışma belirtilerinin hidrojen sülfür zehirlenmesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Karaçi Eyalet Hükümeti Çevre Danışmanı Muntaza Vahab, hastaneye başvuranlardaki belirtiler ışığında hidrojen sülfür zehirlenmesi ihtimalının araştırıldığını aktararak "Hem özel sektörden hem de yetkili kurumlarımızdan oluşturduğumuz araştırma ekibi konuyu incelemeye devam ediyor. Gazın bölgede yakınlarındaki ham petrol işleme tesisinden kaynaklanmış olması ihtimaline karşı burada bir araştırma yapılıyor." diye konuştu.

Gazın limandaki bir gemiden salındığı iddiasının Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Savunma Birimi tarafından araştırıldığını söyleyen Vahab, gaz tehlikesinin ortadan kalktığını ve bölgeyi boşaltmaya gerek olmadığını ifade etti.

HALK MASKEYLE DOLAŞIYOR

İki gün içinde 9 kişinin ölümüne, 100 kişinin hastanelere kaldırılmasına sebep olan ve toplamda 500'den fazla kişiyi etkileyen gizemli gazın hissedildiği Karaçi'nin güney bölgesindeki mahallelerde ise panik havası devam ediyor.

Halkın maskelerle dolaştığı bölgedeki okullar tatil edilirken limandaki işlere ara verilmeyeceği açıklandı. Karaçi Liman Yönetimi Başkanı Cemil Aktar, gazdan etkilenenler arasında personel bulunmadığı için sızıntının buradan kaynaklanma olma ihtimalinin bulunmadığını iddia etti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan gizemli gaz

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