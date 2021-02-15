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  4. Pakistan'da bir doktor, hastane masraflarını ödeyemeyen çiftin bebeğini sattı

Pakistan'da bir doktor, hastane masraflarını ödeyemeyen çiftin bebeğini sattı

15.02.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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Pakistan'da bir doktor, hastane masraflarını ödeyemeyen çiftin bebeğini sattı

Pakistan'ın önde gelen haber kanallarından ARY News ülkedeki en kalabalık eyalet Pencap'tan yaşanan bir olayı dünyayla paylaştı.

Tulamba kasabasındaki bir özel hastanede çalışan doktorlardan birinin geçen hafta doğum yapan bir kadının bebeğini satmak istediği bildirildi.

Adı açıklanmayan doktor, aile bu talebi reddedince bebeği zorla alıp Faysal adındaki bir adama sattı.

Doktor, maddi durumu iyi olmayan çiftin hastane masraflarını ödeyememesini eylemine gerekçe olarak gösterdi.

Bunun üzerine polise başvuran çift, doktoru şikayet etti.

Hemen harekete geçen polis, hastaneye giderek doktoru gözaltına aldı.

ARY News, hastane yönetiminin yasal girişimlerinden vazgeçmesi için çifte baskı yaptığını da duyurdu.

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