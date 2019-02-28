HABER

Pakistan hava sahası uçuşlara geçici olarak açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 13:21 | Son Güncelleme

Pakistan Sivil Havacılık İdaresi (CAA) hava sahasının uçuşlara geçici olarak açılacağını açıkladı.Pakistan’ın Sivil Havacılık İdaresi’nden (CAA) bugün yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının ticari havacılık için geçici olarak uçuşlara açılacağı bildirildi.

Pakistan Sivil Havacılık İdaresi (CAA) hava sahasının uçuşlara geçici olarak açılacağını açıkladı.
Pakistan’ın Sivil Havacılık İdaresi’nden (CAA) bugün yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının ticari havacılık için geçici olarak uçuşlara açılacağı bildirildi. Açıklamayı takiben Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) birkaç seferin bu akşam başlayacağını açıkladı. PIA tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada, "Pakistan’ın hava sahasını geçici olarak açma kararının ardından PIA, BAE ve Suudi Arabistan uçuşları başlayacak" ifadeleri yer aldı. PIA, Cidde, Dubai, Madina ve Dammam’a uçuşlarının bugün başlayacağını açıkladı.
PIA tarafından yapılan açıklamada, "Yolcuların havaalanına gitmeden önce çağrı merkezimizden bizimle iletişime geçmeleri rica ediliyor" bilgisi paylaşıldı.
Medyada yer alan haberlere göre, Pakistanlı hacılar uçuşlar yeniden başlatılıncaya kadar Mekke ve Medine’de ağırlanıyor.
Pakistan’da tüm yerel ve uluslararası ticari uçuşlar, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilimin ardından dün askıya alınmıştı.

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Adıyaman'da 85 bekçi, törenle göreve başladıAdıyaman'da 85 bekçi, törenle göreve başladı
Başkent’te üç noktada Millet Kıraathanesi hayata geçtiBaşkent’te üç noktada Millet Kıraathanesi hayata geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlçede hayat durdu!

İlçede hayat durdu!

Çermik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı!

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.