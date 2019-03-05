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'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanırlar'

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2019 10:49 | Son Güncelleme

Hindistan hükümeti, yarın bir savaş çıksa sadece 10 gün yetecek kadar cephanesi olduğunu açıkladı. NYT'nin haberine göre, Pakistan'ın askeri gücü Hindistan'ınkinin iki katı. Öte yandan Hint ordusunda deniz, kara ve hava güçleri bir ortaklık değil rekabet içinde

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanırlar'

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Hindistan Meclisi Daimi Savunma Komitesi üyesi Gaurav Gogoi, askeri teçhizatlarının yüzde 68'inin eski olduğunu söyledi. Gogoi, "Ordumuz modern cephaneden yoksun ama 21. Yüzyıl düzeyinde askeri operasyonlar düzenlemek zorunda kalıyor" dedi. Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan Keşmir gerilimi sonrası, iki nükleer gücün askeri kapasiteleri gündeme gelmişti. "Hint pilot, tek parça geri döndü ancak Sovyet döneminden kalma ihtiyar uçağı onun kadar şanslı değildi" yorumları yapıldı.

PAKİSTAN'IN GÜCÜ HİNDİSTAN'IN İKİ KATI

BBC'nin, New York Times'a dayandırdığı habere göre, Pakistan'ın askeri gücü Hindistan'ın iki katı. Hindistan'da bütçe yönetiminin yetersizliği ve silah alımı gibi konuların bürokrasiye takılması da orduyu zayıflatan başlıca sorunlar. Öte yandan deniz, kara ve hava güçleri de bir ortaklık değil rekabet içinde.

45 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ BÜTÇE

Hint yetkililer, 2018'de askeri bütçesini 45 milyar dolar olarak açıkladı. Ancak Hindistan'ın bu bütçenin önemli bir kısmını 1.2 milyon aktif görevdeki askerin maaş ve emekliliğine ayırması sonucu cephanenin yenilenmesi için kullanılabilecek para 14 milyar dolarla sınırlı. Ordunun modern silahlar alması için asker kapasitesini azaltması da o kadar kolay değil. Hindistan ordusunun yarattığı iş imkanları, kronikleşen istihdam sorununa bir çare olarak da görülüyor.

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Pakistan askeri güç Hindistan 10 gün

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