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Pakistan'a kaçırılan İran askerlerinden 4’ü daha serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 00:54 | Son Güncelleme

Pakistan'a kaçırılan İran askerlerinden 4’ü daha serbest

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bulunan Mircave kentinden Pakistan’a kaçırılan 4 sınır muhafızının daha serbest bırakıldığını belirtti.

Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Ekim’de Mircave'den Pakistan’a kaçırılan 12 askerden 4’ünün daha serbest bırakıldığını, askerlerin salıverilmesindeki yardımlarından ötürü Pakistan hükümeti ve ordusuna teşekkür etti.

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde 16 Ekim 2018’de sabaha karşı 12 güvenlik görevlisi "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt tarafından Pakistan topraklarına kaçırıldı.

Kaçırılan sınır muhafızlarının serbest bırakılması için Tahran ile İslamabad arasında üst düzey askeri yetkililer tarafından ortak komite kuruldu. Askerlerden 5’i 15 Kasım 2018’de serbest bırakıldı.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Pakistan sınır muhafızları Tahran

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