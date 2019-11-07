Pakistan’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi

Pakistan’ın Pencap eyaletinde etkili olan hava kirliliği nedeniyle Lahor kentinde tüm okullar tatil edildi.

Pakistan’da etkili olan hava kirliliği günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı bölgelerde hava kirliliğinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının ardından yetkililer harekete geçti. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Pencap Eyaleti Başkanı Usman Buzdar, “Hava kirliliğinin ani artışı nedeniyle Lahor’da tüm okullar yarın kapalı olacak. Kirli havayı yakından takibe aldık. Yönetim yüksek alarm verdi. Anız yangınına ve hava kirliliğine neden olan diğer faktörlere karşı eylemleri arttırma görevini de üstlendi“ ifadelerini kullandı.

Sağlık uzmanları başta çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşların gerekmedikçe sokağa çıkmamaları ve daha fazla sıvı tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bir grup öğrenci de Lahor Yüksek Mahkemesine başvurarak, hava ölçüm sistemleriyle çözüm aranması ve hava kirliliğine yönelik politika uygulanması için talepte bulundu.

Lahor’daki hava kirliliğine büyük ölçüde araçlar, endüstriyel dumanlar, yakılan çöplerin dumanları, ürün atıkları ve inşaatlardaki şantiyelerin tozlama faaliyetlerinin sebep olduğu ifade ediliyor.

Hava kirliliğine karşı önlem alınmazsa ölümler artacak

Bu yıl hava kirliliğinin küresel çapta 7 milyon beklenmeyen ölüme ve önemli derecede ekonomik etkiye neden olması bekleniyor. Buna rağmen bir rapora göre Pakistan’daki çevre koruma kuruluşları bu tehdide karşı koyacak derecede bir çalışma yapmadı.

