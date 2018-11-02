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Pakistan'da hükümet ve eylemciler anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 20:59 | Son Güncelleme

Pakistan'da 3 gündür devam eden protestoları sona erdirecek anlaşma yapıldı

Pakistan hükümeti ile İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılması ardından başlayan protestoları organize eden Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) arasında protestoları sona erdirecek anlaşma imzalandı.

Hükümet ve TLP arasında süren görüşmeler Pakistan saati ile akşam 22.00'da sonuçlandı ve anlaşma metni basına duyuruldu.

Hükümet adına anlaşmayı Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Nurul Hak Kadri ile Pencap eyaleti Adalet Bakanı Raja Başarat ile TLP adına Muhammed Afzal Kadari ile Muhammed Vahid Nur imzaladı.

Ülkede üç gündür süren ve hayatı durma noktasına getiren eylemleri sona erdirmek üzere bir araya gelen taraflar 5 madde üzerinde mutabık kaldı.

Buna göre, Asya Bibi davasında kararın değişmesi için verilen dilekçelerde hükümet taraf olmayacak. Hükümet ayrıca ülkeden çıkmasını engellemek için Bibi'yi çıkış kontrol listesine alacak.

Eylemlerde yaşanan ölüm, yaralanma ve mala zarar gibi konularda iki taraf da yasal işlem yapılmasını kabul edecek, gözaltına alınan TLP üyeleri serbest bırakılacak.

Anlaşmanın son maddesine göre TLP'nin sebep olduğu maddi ve manevi zararlar için özür dileyecek.

- Asya Bibi davası

Kavga ettiği iki kadın tarafından İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret etmekle suçlanan 53 yaşındaki Pakistanlı Hristiyan Bibi, 2009'dan bu yana cezaevinde bulunuyordu.

Bibi için 2010'da önce yerel mahkeme, ardından da 2014'te Lahor Yüksek Mahkemesi idam kararı verdi. Bibi'nin idamını önlemek için çok sayıda kadın ve insan hakları örgütü kampanyalar düzenledi.

Anayasa Mahkemesinde 31 Ekim'de görülen temyiz davasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Mian Sakıb Nisar, yargılamanın adil yapılmadığını söyleyerek, "Temyiz başvurusu kabul edilmiş ve yerel mahkeme ile eyalet mahkemesinin kararı tersine çevrilmiştir. Şüpheli şahsın idam kararı iptal edilmiş ve serbest bırakılmasına karar verilmiştir." dedi.

Duruşma hakimlerinden Asıf Hosa, yaptığı açıklamada, "Delillerin sunulması ve soruşturmanın yürütülmesiyle ilgilenenlerin gerçeği söylemedikleri ya da en azından hakikati ifşa etmedikleri izlenimi var. Alt mahkemelerin de çelişkili ifadelerle suçlamada bulunması aynı derecede rahatsız edici." ifadesini kullandı.

Pakistan'da İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaretin cezası idam olmasına rağmen bu ceza hiç uygulanmadı. İnsan hakları örgütlerinin açıkladığı bilgilere göre, halihazırda ülkede 600'ün üzerinde dine hakaret davası var.

ABD Uluslararası İnanç Özgürlüğü Komisyonunun yaptığı açıklamaya göre, Pakistan'a dine hakaretten idam cezası alan ya da müebbet hapis cezasına çarptırılan 40 kişi daha bulunuyor.

İnsan hakları dernekleri, dine hakaret suçunun sık sık kişiler tarafından iftira amacıyla kullanıldığını savunuyor. Dernekler, 1990 yılından beri dine hakaret suçlamasıyla 70'in üzerinde kişinin linç edildiği veya cinayete kurban gittiğini duyurdu.

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Asya Bibi davası İslamabad Pakistan Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Nurul Hak Kadr Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP)

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