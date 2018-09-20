Pakistan'da Kerbela anması

Anma törenine Hindistan, Tacikistan ve İran'dan katılanlar oldu. \

Bazıları ucunda kesici parçalar ve bıçaklar olan zincirlerle sırtlarını darbetti. Bu grubun kendilerini yaralamasının önüne çevrede anma törenini izleyenler geçti.

Sırtlarını zincirleyenler için polis tarafından özel alanlar oluşturuldu. Burada sağlık ekipleri, ambulanslar ve ilk yardım çadırlarında yaralara müdahale etti.

Camideki anmanın ardından çevre yollarda ve meydanlara toplananlar göğüslerine vurarak ve sırtlarını zincirleyerek Kerbela şehitlerinin acılarını temsili olarak canlandırdı.

İslamabad'ın G-7 bölgesindeki İmam Bargah camisinde toplanan Şiiler, cami çevresindeki yollarda Hazreti Hüseyin'i simgeleyen bayraklar, maketler ve resimlerin altında dualar etti.

Caddeleri dolduran Pakistanlılar, zincirlerle sırtlarını döverek, sinelerini yumruklayarak ve ilahiler okuyarak Hazreti Hüseyin ve şehit 72 yakınını andı.

Kerbela şehitleri için başkent İslamabad'ın ana caddeleri ve camilerinde matem törenleri düzenlendi.

- Demirciler yoğun mesai harcadı

Anma töreninden önce mesaiye başlayan bıçakçılar ve demirciler siparişleri yetiştirmeye çalıştı.

Ravalpindi kentinde 14 yıldır bıçakçılık yapan Saften Ali, Muharrem ayında bıçaklı ve kesici parçaları olan zincirlere taleplerin arttığını söyledi.

- Kerbela olayı nedir?

Tarihe Kerbela Vakası şeklinde geçen olay, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesi üzerine gerçekleşti.

İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve 72 yakını, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından katledildi.

Yezid ordusuna esir düşen Hazreti Hüseyin'in kız kardeşi Hazreti Zeyneb, Emevilerin başkenti Şam'a götürülerek zorunlu ikamete tabi tutuldu.

İslam tarihinin önemli ve acı olaylardan biri olan Kerbela, hicri takvime göre her sene Müslümanlar tarafından Aşure Günü'nde anılıyor. Şiiler anma etkinliklerini yas, ağıt ve mersiyelerle yaparken, Sünniler arasında ise Kerbela şehitleri için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunuyor.

