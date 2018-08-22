İSLAMABAD (AA) - Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkeleri arasında yer alan Pakistan'da Kurban Bayramı, Türkiye'den bir gün sonra başladı.

Kurban Bayramı'nın, pek çok Müslüman ülkeden farklı olarak bugün kutlanmaya başladığı Pakistan'da, başkent İslamabad başta olmak üzere büyük kentler Karaçi ve Lahor'da yüz binlerce Müslüman, bayram namazı için camilere akın etti.

İslamabad'da, binlerce vatandaş namaz kılmak için şehrin ve ülkenin sembollerinden Kral Faysal Camisi'nde bir araya geldi.

Kılınan bayram namazların ardından vatandaşlar ile dünyanın dört bir yanından gelen yardım kuruluşları kurban kesmeye başladı.

Pakistan'da kurban kesimi ve dağıtımı yapan derneklerin başında Türk Kızılayı geliyor. Türk Kızılayı, bu bayramda ülkedeki 50 bölgede 20 bin aileye kurban eti ulaştıracak.

AA muhabirine konuşan Türk Kızılayı Pakistan Delegasyonu Başkanı İbrahim Carlos Camilo, 3 kesim noktasında 2 bin büyükbaş hayvanın kesileceğini, böylece 14 bin hissenin dağıtımının yapılacağını söyledi.

Camilo, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak'ın da kurban yardımı dağıtımlarına katılacağını ve Pakistanlı ve mülteci çocuklara hediyeler vereceğini kaydetti.

