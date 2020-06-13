Pakistan'da papağanı kaçırdığı için 7 yaşındaki hizmetçiyi döverek öldüren çift tutuklandı

Pakistan'da yedi yaşındaki hizmetçi kız çocuğunu, kafesteki papağanlarını saldığı için işkence yaparak öldürmekle suçlanan çift tutuklandı. Çift, polis yalan makinesi testi hazırlarken iki hafta hapiste tutulacak.

Rawalpindi'deki bir hastanede görevliler, mayıs ayının sonunda yaralı kız bir çocuğunun tedavi için kendilerine getirilmesinden sonra polisi aradı. Sıddık çiftinin hastaneye getirdiği Zehra adlı kız çocuğu bir gün sonra ölmüştü.

Pakistan'da 15 yaşından küçükleri çalıştırmak yasal değil, ancak sık görülen bir durum.

Zehra'nın başına gelenler ülkede büyük bir öfkeye neden oldu ve suçlanan çift şu ana dek hiç konuşmadı.

Pakistan İnsan Hakları Bakanı, çocuk işçi çalıştırmayla mücadele yasalarını değiştirmeyi vaat etti. Ancak mevcut yasaların uygulanması için de çok az şey yapıldığı eleştirilerinde bulunuluyor.

Zehra'nın dedesi Syed Fazal Hüseyin Şah, BBC'ye yaptığı açıklamada, Sıddıklar'ın evinde birkaç yıl önce aşçı olarak çalışan bir akrabalarının beş ay önce Zehra'yı bu evde işe soktuğunu anlattı.