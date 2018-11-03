HABER

Pakistan'da suikaste uğrayan eski senatör toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

İslam Alimleri Cemiyeti Partisi-Samiul Hak ve Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesi lideri eski senatör Mevlana Samiul Hak için cenaze töreni düzenlendi

Pakistan'da, evinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden İslam Alimleri Cemiyeti Partisi-Samiul Hak (JUI-S) ve Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesi lideri eski senatör Mevlana Samiul Hak için memleketinde cenaze töreni düzenlendi.

Ülkenin kuzeyinde Akora Hattak kentinde düzenlenen cenaze törenine, Hayber Pahtunhva eyalet valisi Şah Farman, Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, Ulusal Halk Partisi lideri Gulam Bilur ile çok sayıda din adamı, alim, siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Hak'ın oğlu Hamidul Hak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Hak'ın cenazesi, lideri olduğu Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesi bahçesine defnedildi.

Bu arada olayı soruşturan polis, Hak'ın yanında çalışan kişilerin ifadesini aldı ve evinde inceleme yaptı. Hak'ın koruması ve şoförü, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

Hak'ın vücudunda 12 bıçak darbesi olduğunu açıklayan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini, telefon kayıtlarını ve evdeki parmak izlerini topladı.

- Çocuk felci aşısı için teşvik etti

Hak, dün gece İslamabad ve Ravalpindi kentleri arasındaki Bahria Town bölgesindeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde şoförü tarafından bulunmuştu.

Suikaste ilişkin açıklama yapan Hak'ın oğlu, "Yatak odasında dinlenirken eve giren bir kişi tarafından bıçaklanmış. Tehditler aldığı için polise ihbarda bulunup koruma talep etmiştik. Bir iş için dışarı çıkan şoförü döndüğünde, babamı kanlar içinde buldu." demişti.

Pakistan'da siyaset yapan en önemli dini liderlerden kabul edilen Hak, 1936'da doğdu.

Tefsir ve hadis gibi birçok İslami ilimde uzman olan Hak, Pakistan parlamentosunun üst kanadı olan Senato'da 1985-1997 yılları arasında görev yapmıştı.

Ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletindeki etkili medreselerden Daru'l Ulum Hakkaniye'nin liderliğini yürüten Hak, Başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile de yakın ilişkiler içindeydi.

Han'ın 25 Temmuz seçimlerinden sonra iktidara gelmesini de destekleyen Hak, PTI'dan Senato seçimlerine aday olsa da kazanamamıştı.

Afganistan, birçok Taliban üyesi ve liderinin Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesinde eğitim almasından dolayı Taliban üzerinde etkisi olduğu düşünülen Hak'tan örgütü diyalog masasına getirmek için destek istiyordu.

Öte yandan çocuk felci aşısını yasaklayan Taliban'a karşı 2013'te yaptığı, "Tıp alanında uzman doktorlara göre bu ölümcül hastalığa karşı aşılanmak hastalığın önlenmesine yardımcıdır. Bu nedenle bu hastalık karşısında aşılanmak zararlı değildir." açıklamasıyla Hak'ın örgütle arası açılmıştı.

PARTNERVahşi doğada avken avcı olmak zorunda kaldıVahşi doğada avken avcı olmak zorunda kaldı
Hastaneye hafif ticari aracın arkasında götürüldüHastaneye hafif ticari aracın arkasında götürüldü
Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesi Hayber Pahtunhva eyaleti İslamabad İslam Alimleri Cemiyeti Partisi-Samiul Hak (JUI-S) Mevlana Samiul Hak Pakistan

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Muş'un fedakar öğretmenleri

Muş'un fedakar öğretmenleri

Engelli vatandaşı araca almadığı iddia edilen taksici yakalandı

Engelli vatandaşı araca almadığı iddia edilen taksici yakalandı

Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.