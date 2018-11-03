Pakistan'da suikaste uğrayan eski senatör toprağa verildi

- Çocuk felci aşısı için teşvik etti

Hak'ın vücudunda 12 bıçak darbesi olduğunu açıklayan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini, telefon kayıtlarını ve evdeki parmak izlerini topladı.

Bu arada olayı soruşturan polis, Hak'ın yanında çalışan kişilerin ifadesini aldı ve evinde inceleme yaptı. Hak'ın koruması ve şoförü, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

Ülkenin kuzeyinde Akora Hattak kentinde düzenlenen cenaze törenine, Hayber Pahtunhva eyalet valisi Şah Farman, Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, Ulusal Halk Partisi lideri Gulam Bilur ile çok sayıda din adamı, alim, siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Pakistan'da, evinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden İslam Alimleri Cemiyeti Partisi-Samiul Hak (JUI-S) ve Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesi lideri eski senatör Mevlana Samiul Hak için memleketinde cenaze töreni düzenlendi.

Hak, dün gece İslamabad ve Ravalpindi kentleri arasındaki Bahria Town bölgesindeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde şoförü tarafından bulunmuştu.

Suikaste ilişkin açıklama yapan Hak'ın oğlu, "Yatak odasında dinlenirken eve giren bir kişi tarafından bıçaklanmış. Tehditler aldığı için polise ihbarda bulunup koruma talep etmiştik. Bir iş için dışarı çıkan şoförü döndüğünde, babamı kanlar içinde buldu." demişti.

Pakistan'da siyaset yapan en önemli dini liderlerden kabul edilen Hak, 1936'da doğdu.

Tefsir ve hadis gibi birçok İslami ilimde uzman olan Hak, Pakistan parlamentosunun üst kanadı olan Senato'da 1985-1997 yılları arasında görev yapmıştı.

Ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletindeki etkili medreselerden Daru'l Ulum Hakkaniye'nin liderliğini yürüten Hak, Başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile de yakın ilişkiler içindeydi.

Han'ın 25 Temmuz seçimlerinden sonra iktidara gelmesini de destekleyen Hak, PTI'dan Senato seçimlerine aday olsa da kazanamamıştı.

Afganistan, birçok Taliban üyesi ve liderinin Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesinde eğitim almasından dolayı Taliban üzerinde etkisi olduğu düşünülen Hak'tan örgütü diyalog masasına getirmek için destek istiyordu.

Öte yandan çocuk felci aşısını yasaklayan Taliban'a karşı 2013'te yaptığı, "Tıp alanında uzman doktorlara göre bu ölümcül hastalığa karşı aşılanmak hastalığın önlenmesine yardımcıdır. Bu nedenle bu hastalık karşısında aşılanmak zararlı değildir." açıklamasıyla Hak'ın örgütle arası açılmıştı.

