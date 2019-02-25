Pakistan'da TMV Matematik Olimpiyatları Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) Pakistan'da düzenlenen 14. Ulusal Okullar Arası Matematik Olimpiyatları'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Başkent İslamabad'da düzenlenen ödül törenine Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TMV Pakistan Direktörü Selahattin Batur ile çok sayıda öğrenci, veli ve davetli katıldı.

Yurdakul, yaptığı konuşmada, olimpiyatları düzenleyen Pak-Türk okullarının Pakistan Anayasa Mahkemesinin kararıyla TMV'ye devredildiğini hatırlatarak, "Önce Allah'a ve çocuklarınıza güvenin, sonra bana güvenin. Ben sizin çıkarlarınızın ve Pak-Türk okullarında verilen eğitimin garantörüyüm. Sizin adınıza TMV'yi kontrol edeceğim." diye konuştu.

TMV ile ilgili her konuda Pakistanlı ailelere yardımcı olacağını söyleyen Yurdakul, okullar aracılığıyla Türkiye'nin eğitim alanında Pakistanlılara daha fazla yardım edeceğini belirtti.

TMV Başkanı Akgün de Pak-Türk okullarının TMV'ye devredilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gücünü gösterdiğine işaret ederek, "Bugün burada sizin çocuklarınız için bir araya geldik. TMV olarak sizin çocuklarınız için eğitimden öteye hiçbir açık veya gizli ajandamız yoktur. Yüksek kalitede eğitim vermek, şeffaf bir yönetim sunmak bizim tek amacımızdır." diye konuştu.