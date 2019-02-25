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Pakistan'da TMV Matematik Olimpiyatları Ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

TMV okulları ile ülkedeki diğer devlet ve özel okullardan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerin katıldığı olimpiyatlarda dereceye girenler, para ödülü ve plaketlerle ödüllendirildi

Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) Pakistan'da düzenlenen 14. Ulusal Okullar Arası Matematik Olimpiyatları'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Başkent İslamabad'da düzenlenen ödül törenine Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TMV Pakistan Direktörü Selahattin Batur ile çok sayıda öğrenci, veli ve davetli katıldı.

Yurdakul, yaptığı konuşmada, olimpiyatları düzenleyen Pak-Türk okullarının Pakistan Anayasa Mahkemesinin kararıyla TMV'ye devredildiğini hatırlatarak, "Önce Allah'a ve çocuklarınıza güvenin, sonra bana güvenin. Ben sizin çıkarlarınızın ve Pak-Türk okullarında verilen eğitimin garantörüyüm. Sizin adınıza TMV'yi kontrol edeceğim." diye konuştu.

TMV ile ilgili her konuda Pakistanlı ailelere yardımcı olacağını söyleyen Yurdakul, okullar aracılığıyla Türkiye'nin eğitim alanında Pakistanlılara daha fazla yardım edeceğini belirtti.

TMV Başkanı Akgün de Pak-Türk okullarının TMV'ye devredilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gücünü gösterdiğine işaret ederek, "Bugün burada sizin çocuklarınız için bir araya geldik. TMV olarak sizin çocuklarınız için eğitimden öteye hiçbir açık veya gizli ajandamız yoktur. Yüksek kalitede eğitim vermek, şeffaf bir yönetim sunmak bizim tek amacımızdır." diye konuştu.

TMV'nin 30 binin üzerinde öğrencisi olduğunu dile getiren Akgün, vakfın 2019 sonunda hizmet verdiği ülke sayısının 50'ye çıkacağını, TMV okullarının uluslararası eğitim markası olacağını ifade etti.

Akgün, Pakistan'daki okulların devralındığı dönemde TMV tarafından öğretmenlere verilen zam ve burs sözünü de yineledi.

TMV Pakistan Direktörü Batur da ödül alacak öğrencilerin ailelerine seslenerek, "Çocuklarımızın başarıları bizim için en büyük ödül ve gurur kaynağıdır. Burada çocuklarımıza ödül verirken onların en büyük destekçileri olan aileleri ve öğretmenlerini de ödüllendireceğiz." şeklinde konuştu.

Batur, Pakistan ve Türkiye'nin eğitim alanında daha çok iş birliği yapacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından TMV okulları ile ülkedeki diğer devlet ve özel okullarından 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerin katıldığı olimpiyatlarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Ülke genelinde 13 bini aşkın öğrencinin katıldığı olimpiyatlarda 8. sınıflar ülke birincisine "Pakistan'ın Harizmi'si" unvanı verilirken dereceye giren 4 öğrenciye de ücretleri TMV tarafından karşılanan İstanbul'da yaz okulu kursu hediye edildi.

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İslamabad İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün Pakistan TMV Pakistan Direktörü Selahattin Batur Türkiye Maarif Vakfı (TMV)

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