Pakistan'da yasa dışı avcılıkla mücadele için safari parkı kurulacak

Pakistan'da yasa dışı avcılıkla mücadele ve türü tehlike altındaki hayvanların korunması için avcılık ve üremenin kontrol altında olacağı safari parkı kurulacak.

The Express Tribune gazetesinde çıkan habere göre, Pencap Eyaleti Doğal Hayat Dairesi ile Pakistan ordusu ortaklığında Bahavalpur kentinde avcılığın da serbest olacağı doğal yaşam parkı projesi hayata geçirilecek.

Ziyaretçi ve avcıların konaklayabileceği parkla yasa dışı avlanma ve türü tehlike altında olan hayvanların korunmasının amaçlandığını belirten Doğal Hayat Daire Başkanı Süheyl Eşref, parkta avcılık ve üremenin kontrol altında olacağını bunun yanında yaban hayatla ilgili eğitimlerin de yapılacağını açıkladı.

Eşref, doğal yaşam parkının Pencap hükümetinin 50 milyon dolarlık bütçeye sahip "Ekonomik Büyüme İçin Turizm" projesi kapsamında hayata geçirileceğini, parkın ülke turizmine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Pakistan, avlanmasına kota koyup sadece belli miktar para ödeyenlere av izni verdiği burma boynuzlu keçi (markhor) ve hubara toy kuşu gibi hayvanların yoğun yaşadığı ülke olması nedeniyle her yıl birçok yabancı avcıyı ağırlıyor.