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Pakistan'da yasa dışı avcılıkla mücadele için safari parkı kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 15:27 | Son Güncelleme

Pakistan'da yasa dışı avcılıkla mücadele için safari parkı kurulacak

Pakistan'da yasa dışı avcılıkla mücadele ve türü tehlike altındaki hayvanların korunması için avcılık ve üremenin kontrol altında olacağı safari parkı kurulacak.

The Express Tribune gazetesinde çıkan habere göre, Pencap Eyaleti Doğal Hayat Dairesi ile Pakistan ordusu ortaklığında Bahavalpur kentinde avcılığın da serbest olacağı doğal yaşam parkı projesi hayata geçirilecek.

Ziyaretçi ve avcıların konaklayabileceği parkla yasa dışı avlanma ve türü tehlike altında olan hayvanların korunmasının amaçlandığını belirten Doğal Hayat Daire Başkanı Süheyl Eşref, parkta avcılık ve üremenin kontrol altında olacağını bunun yanında yaban hayatla ilgili eğitimlerin de yapılacağını açıkladı.

Eşref, doğal yaşam parkının Pencap hükümetinin 50 milyon dolarlık bütçeye sahip "Ekonomik Büyüme İçin Turizm" projesi kapsamında hayata geçirileceğini, parkın ülke turizmine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Pakistan, avlanmasına kota koyup sadece belli miktar para ödeyenlere av izni verdiği burma boynuzlu keçi (markhor) ve hubara toy kuşu gibi hayvanların yoğun yaşadığı ülke olması nedeniyle her yıl birçok yabancı avcıyı ağırlıyor.

Zaman zaman izinsiz de avlanan bu hayvanların nüfusunu korumak için ülkede çeşitli hapis ve 200 bin Pakistan rupisine (yaklaşık 10 bin lira) kadar para cezaları uygulanıyor.

Özellikle markhor avı için 100 bin doların üzerinde ücret talep eden Pakistan geçen yıl bu izni sadece 4 Amerikalıya vermişti.

Hubara toy kuşu avı izni ise çoğu Körfez ülkelerinden prenslerden oluşan avcılara verilmişti.

Pakistan'da izin verilmesine rağmen hubara toy kuşu ile markhor koruma altındaki türü tehlikede olan hayvanlar arasında yer alıyor.

Ülkede ayrıca kar leoparı, Sibirya turnası, Marco Polo keçisi, uzun gagalı akbaba, gelincik ve siyah ayının da türü avcılık ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle tehlike altında.

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Anahtar Kelimeler:
Doğal Yaşam Parkı Pakistan Pakistan Pencap Eyaleti

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