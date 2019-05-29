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"Pakistan'daki FETÖ'cüler Etiyopya'ya kaçtı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri: -"FETÖ, Etiyopya'da halen etkin durumda. Pakistan'daki okulların Maarif Vakfına devredilmesi ile ülkeden kaçan FETÖ'cüler Etiyopya'ya yerleşti"

ADEM BALTA - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, "FETÖ Etiyopya'da halen etkin durumda. Pakistan'daki okulların Maarif Vakfına devredilmesi ile ülkeden kaçan FETÖ'cüler, Etiyopya'ya yerleşti." dedi.

Cevheri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfalının Suriyeli başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden gelen mültecileri barındırdığını, bu nedenle hemşehrilerinin insani yardım faaliyetlerine karşı çok hassas olduğunu söyledi.

Şanlıurfalı sivili toplum örgütlerinin Suriye'ye 2 bin 500 tırdan fazla yardım malzemesini gönderdiğini aktaran Cevheri, kendisinin de dönem dönem bu yardım faaliyetlerine destek verdiğini belirtti.

Etiyopya'daki insani drama dikkati çekmek için hemşehrilerinin kurduğu STK'lerle Etiyopya'ya gittiğini anlatan Cevheri, izlenimlerini paylaştı.

Cevheri, Şanlıurfa'da 150'den fazla sivil toplum örgütünden oluşan İnsani Yardım Vakıfının davetiyle Etiyopya'da temaslarda bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu yardım vakfının çalışmaları kapsamında 3 gün içinde 101 kişiye katarakt ameliyatı yapıldığını anlatan Cevheri, "Herkesin oradaki hastane ortamını görmesini isterdim. İnsani koşullar son derece kötü. Bir insanın nefes bile alamayacağı ortamda ameliyat yapılıyor. Genç kızlar ve çocuklar başta olmak üzere insanlar katarak ameliyatı olmak için yalvarıyor." dedi.

Bir katarakt ameliyatı maliyetinin 500 TL olduğunu belirten Cevheri, "Meclisteki 600 milletvekili arkadaşıma birer mektup göndererek herkesin bir kişinin ameliyat masrafını karşılamasını rica edeceğim. Arkadaşlarımız destek verirse Etiyopya'da 600 kişinin karanlıktan kurtarılıp aydınlığa kavuşmasına vesile olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Etiyopya'da, Türkiye'ye karşı çok derin bir sevgi beslendiğine dikkati çeken Cevheri, kanaat önderleri, sivil toplum örgütleri ve devlet yöneticileriyle yaptığı görüşmeler neticesinde bu ülkenin, Türkiye'ye büyük bir umut bağladıklarını gözlemlediğini belirtti.

-"FETÖ bölgede etkin"

Mehmet Ali Cevheri, FETÖ'nün Etiyopya'da halen etkin olduğunu, Pakistan'daki okulların Maarif Vakfına devredilmesi ile ülkeden kaçan FETÖ'cülerin Etiyopya'ya gittiğini ve okul açtıklarını söyledi. Türkiye'nin bu kapsamda FETÖ ile mücadele konusunda daha aktif olması gerektiğini kaydeden Cevheri, "Ülkedeki din alimleriyle görüştüm.15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında sabaha kadar uyumadıklarını, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ettiklerini söylediler. Recep Tayyip Erdoğan'ı İslam birliğini sağlayacak tek lider olarak görüyorlar." diye konuştu

- "Batılılar, kabile savaşı çıkarıyor"

Batılı emperyalist güçlerin Etiyopya'yı sömürdüğünü, ülkeyi önce böldüğünü, bununla da yetinmeyerek kabileler arasında çatışma çıkardığını vurgulayan Cevheri, "İnsanlar aç ve perişan halde iken Batılılar, ekmek ve aş vermek yerine bol bol silah veriyor. Kabile çatışmalarını körüklüyorlar. 'Kat' diye bir uyuşturucu otun kullanılmasını teşvik ederek insanların düşünmesini engelliyorlar. Bu insanların haklarını aramasının yollarını kapatmak için özellikle bu bitkinin ekilmesini destekliyorlar." dedi.

Müslümanların siyasi faaliyetler içine fazla girmediğini, ancak Türkiye'de okuyup sonra da ülkesine dönen Etiyopyalı bir Müslümanın ilk defa bir siyasi parti kurduğunu söyledi. Cevheri, Etiyopya'nın Bilali Habeşi'nin memleketi olduğunu, bu yönüyle de Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin ilgi alanında olması gerektiğini söyledi.

Halkın yüzde 55'inin Müslüman olduğunu vurgulayan Cevheri, "Ancak bürokrasi ve yönetim Hristiyanlardan oluşuyor. Müslümanların eğitim, kültür ve ekonomik durumu Hristiyanlara göre çok düşük. Bu durumun bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum." ifadelerini kulandı.

Türkiye'deki en fakir insanın durumunun Etiyopya'daki orta sınıfın üstündeki bir ailenin durumundan daha iyi olduğuna işaret eden Cevheri, "Ağaç dalları ve bezlerden yapılmış evlerde yaşıyorlar. Birkaç metrekarelik evlerde 4-5 kişi hayvanlarıyla birlikte yaşıyor." diye konuştu.

Yardım yapmak isteyen işadamı ve sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunan Cevheri, bölgeye gitmek isteyen STK'lerin mutlaka Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile irtibata geçerek hareket etmesi gerektiğini, irtibata geçilmediği takdirde yardım yapılırken bazı köylere hiç ulaşılamaması gibi durumların yaşandığını dile getirdi. Cevheri, yapılan yardımların bölgede devletin ve hükümetin elini güçlendirdiğini söyledi.

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