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Pakistan'daki TMV okullarında öğrenciye indirim, personele zam

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 11:06 | Son Güncelleme

TMV Pakistan Direktörü Selahattin Batur: - "(Pakistan'da TMV'nin devraldığı FETÖ iltisaklı okullar) Hiçbir çalışanı yerinden etmiyoruz. Velileri memnun ediyoruz çünkü öğrenci ücretlerini düşürüyoruz. Çalışanları da memnun ediyoruz çünkü ücretlerini artırmayı düşünüyoruz" - "Eğer varsa anormallikleri de ortadan kaldırarak, kaliteden ödün vermeden hizmet verme gayreti içinde olacağız"

İSLAMABAD (AA) - MUHAMMED SEMİH UĞURLU/TEVFİK DURUL - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörü Selahattin Batur, bu ülkede terör örgütü ilan edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı okulları devraldıktan sonraki süreçte, kimseyi mağdur etmemek için okul ücretlerini indireceklerini, çalışanların maaşlarına da zam yapacaklarını bildirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Batur, Pak-Türk adlı okulları devralma öncesinde TMV Direktörlüğü olarak ülkedeki operasyonlarına ilişkin ön hazırlık yaptıkları, okullara ilişkin "Mevcut Durum Raporu" ile "Devir Öncesi", "Devir Süreci" ve "Devir Sonrası" adlı dört rapor hazırladıkları bilgisini paylaştı.

Devralma işlemini bekledikleri gibi sorunsuz şekilde atlattıklarını söyleyen Batur, "Mevcut duruma ilişkin her türlü dokümanı gözden geçireceğiz. Çalışanların durumunu gözden geçireceğiz. Eğer varsa aksaklıkları gidererek, kaliteden ödün vermeden hizmet verme gayreti içinde olacağız." dedi.

Türkiye ile Pakistan arasındaki iyi ilişkilere işaret eden Batur, 2 yıllık gecikmeye rağmen süreci başarıyla sonlandırdıklarının altını çizdi.

- "Pakistan halkı bizi yanıltmadı"

Batur, TMV'nin Pakistan'daki varlığının iki ülke halklarının daha da yakınlaşmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak, bu konuda aktif rol almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okulları teslim alma sürecinde de herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını aktaran Batur, "Pakistan halkı bizi yanıltmadı. Burada çalışanlarla toplantı yaptık, çok çabuk kaynaştık." diye konuştu.

Batur, söz konusu okullarda görev yapan Pakistanlı eğitimci ve idarecilerin yanı sıra öğrencilerle de bir araya geldiklerini söyleyerek, "Türkiye, Pakistan ve Maarif bayraklarını birlikte dalgalandırdık." dedi.

Buradaki muhataplarına kendilerini doğru anlatmanın önemine değinen Batur, "Hiçbir çalışanı yerinden etmiyoruz. Velileri memnun ediyoruz çünkü öğrenci ücretlerini düşürüyoruz. Çalışanları da memnun ediyoruz çünkü ücretlerini artırmayı düşünüyoruz. Pakistanlı yetkililere taahhütlerimiz de bu yönde. Tecrübelerimizi paylaşmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

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FETÖ Pakistan Pak-Türk TMV Pakistan Temsilcisi Selahattin Batur

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