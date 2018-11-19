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Pakistan'dan Türkiye'ye kriket desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 14:25 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Peşaver Zalmi Kulübü ve Vakfı ile Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Pakistan'da önde gelen kriket kulüp ve vakıflarından Peşaver Zalmi ile Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde düzenlenen imza törenine Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, Peşaver Zalmi Başkanı Cavit Afridi, GOSBF Başkanı Hasan Öztürk, GOSBF Kriket As Başkanı Hasan Sabit Alta ile Türk kriket oyuncuları ve çok sayıda davetli katıldı.

Anlaşmaya göre, imza töreninde hazır bulunan iki erkek sporcu, Dubai'de yapılacak Pakistan Kriket Süper Ligi finallerinde Peşaver Zalmi kulübünde misafir oyuncu olarak yer alacak ve kulüple antrenmanlara çıkacak.

Afridi ve Öztürk'ün iş birliği anlaşmasını imzalamasının ardından konuşan Büyükelçi Yurdakul, "Bizim Türkiye'de ilgilendiğimiz futbol ve basketbol gibi başka popüler sporlar var ancak derin sondaj yapılırsa kriket de çıkar." diye konuştu.

Zalmi Vakfı'nın sosyal gelişim için spora ve krikete teşvik ettiğini söyleyen Yurdakul, Pakistan'da yaşanan her türlü pozitif gelişmenin Türkiye'de sevinçle karşılandığını belirtti.

Türkiye'deki diğer spor federasyonlarının da Pakistanlı paydaşlarıyla bir araya gelmesini istediğini dile getiren Yurdakul, bir gazetecinin sorusu üzerine "Takvimlerinde olduğu sürece Türk futbol milli takımı Pakistan'da kamp yapabilir, burada maç oynayabilir bunda hiçbir problem yok." dedi.

Törende konuşan Öztürk ise iki Türk gencinin bir Pakistan kulübünde kriket oynayacak olmasından mutlu olduklarını belirterek, "Kardeşlerimizi dost ve Müslüman bir ülkede bırakacağımız için gözümüz arkada kalmayacaktır. Bizde gelişmekte olan bir sporun dost bir ülkede çok ileri seviyede oynanması bizi çok mutlu ediyor. Burada kriketi gören kardeşlerimiz hem kendi kulüplerine hem de Türk kriketine fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Peşaver Zalmi Başkanı Afridi ise konuşmasında Türkiye'yle ilgili çalışma yapma sözünü bir yıl önce Yurdakul'a verdiğini anlattı.

Sporun bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama yönlendirdiğini söyleyen Afridi, "Kriket Pakistan'da ve uluslararası alanda gençler arasında iletişimi kuvvetlendiriyor, gençlerin önlerindeki engellerden kurtulmasını sağlıyor. Bu yüzden kriket Pakistan'da asla kriket değildir. Takımımızda yer alacak iki Türk kardeşimiz de inşallah kriketin geldiği son noktayı görecekler belki de oyuncu seçmeleri başladığında onlar da seçilmeyi bekleyen oyuncular arasında yer alacaklar." dedi.

Tören sonunda Türkiye'nin en önemli kriket oyuncuları arasında yer alan Mehmet Sert, Tunahan Turan ve Yağmur Taşdelen'e Peşaver Zalmi forması ve içinde kriket ekipmanlarının bulunduğu sporcu kiti hediye edildi.

Oyunculardan Sert ve Turan, Şubat ayında Dubai'de yapılacak Pakistan Kriket Süper Ligi finallerinde Peşaver Zalmi forması altında misafir oyuncu olarak yer alacak.

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