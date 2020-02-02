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Pakistan'ın Afganistan sınırındaki eve havan topu isabet etti: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 23:00 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki eve havan topu isabet etti: 7 ölü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın sınırdaki Bajaur bölgesinde bir eve havan topu isabet etmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bajaur polisi, havan topu atışlarının Afganistan'dan yapıldığı ve Pakistan'ın aşiretler bölgesi Bajaur'da bir eve isabet ettiğini bildirdi.

Bajaur polisinden Pir Shahab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bajaur'un Salarzai ilçesine bağlı Bangro Batwar köyünde havan isabet eden evin tamamen yıkıldığı bilgisini paylaştı.

Shahab, olayda hayatını kaybeden 4'ü çocuk 7 kişinin aynı aileden olduğunu aktardı.

Bajaur'ın 2009'a kadar Taliban militanlarının kontrolünde olduğu biliniyor.

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7 kişi Afganistan havan atışları öldü Pakistan

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