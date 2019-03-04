Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, “Biz diyoruz ki Keşmir’in kaderi halkı tarafından belirlenecek. Bu sözü sadece Keşmir halkı için vermiyorum bunu dünya için veriyorum. Biz bunu kesinlikle yerine getireceğiz" dedi.

Hindistan’la aralarındaki çatışmaya dönüşen gerilim nedeniyle savaşın eşiğine gelen Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, iki ülke arasındaki son durumu, Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) anlattı. Qazi, "Uluslararası Sistemde Pakistan: Küresel ve Bölgesel Perspektifler” başlıklı sunumuyla Pakistan’ın küresel ve bölgesel konulara bakışını ortaya koydu.

Qazi, ulusal eylem planları sayesinde Pakistan anti-terör ve aşırıcılığa karşı kapsamlı faaliyet yürüttüğünü belirterek, "Bölgemizdeki çatışmalar nedeniyle Afganistan’da binlerce sivil hayatını kaybetmektedir. Afganistan’da barış olmadan bölgede barış olması mümkün değildir. Pakistan, Afganistan’da sürdürülen barış çabalarını desteklemektedir” ifadelerini kullandı.

“Biz diyoruz ki halkı tarafından Keşmir’in kaderi belirlenecek”

Cemmu-Keşmir anlaşmazlığına değinen Qazi, bunun BM Güvenlik Konseyinin gündeminde en eski çatışmalardan biri olduğunu kaydetti. Qazi, “Biz diyoruz ki Keşmir’in kaderi halkı tarafından belirlenecek. Bu sözü sadece Keşmir halkı için vermiyorum bunu dünya için veriyorum. Biz bunu kesinlikle yerine getireceğiz. Hindistan Keşmir konusunu BM’ye götürmüştür 1 Ocak 1948’de iki ülke arasında savaş çıktıktan sonra. 1948 yılındaki BM kararı diyor ki, ’hem Hindistan hem Pakistan bu Cemmu ve Keşmir meselesini demokratik, hür ve tarafsız görüşmelerle halledilecektir’ diyor. Daha sonra bu kararlar açıkça gösteriyor ki Cemmu ve Keşmir’in durumu halkların isteğiyle gerçekleşecektir demokratik yöntemlerle ama bu şimdiye kadar gerçekleşmemiştir. Gerçekleşmediği müddetçe biz bu çatışmayı görmeye devam edeceğiz” diye konuştu.