Pakistanlılar iftar sofrasında buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan Pakistanlılar, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Pakistan Türkiye Dostluk Derneği'nin birlikte düzenlediği iftar programı Ramada Hotel İstanbul Golden Horn'da gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha, Türkiye ve Pakistan'ın kardeş iki ülke olduğunu belirterek, burada aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Pakistan'ın Türkiye'deki temsilcisi olmanın kendisi için gurur verici olduğunu aktaran Pasha, iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri özel kılanın iki milletin ortak inancı ve değerleri olduğunu dile getirdi.

Pakistan Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Waqar Badshah da katılımcılara teşekkür ederek, bir arada olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Badshah, "Ramazan hepimiz için çok güzel bir ay, manevi olarak değerlendireceğimiz bir zaman dilimi. Rabbim bu zaman dilimini böyle güzel kardeşlik sofralarında değerlendirmeyi nasip etsin hepimize. Pakistan Türkiye Dostluk Derneği olarak bu güzel iftar sofrasında birlikte olmaktan şahsım ve derneğim adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Programa yöresel kıyafetleri ile katılan davetliler renkli görüntüler oluşturdu. İftarda davetlilere Pakistan'a özgü geleneksel yemekler ve içecekler ikram edildi.

