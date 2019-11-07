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Pakize Akbaba beraat etti! (Pakize Akbaba kimdir, ne demişti?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:25 | Son Güncelleme

'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılanan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının şikayetten vazgeçildiğini bildirmesinin ardından suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Pakize Akbaba beraat etti! (Pakize Akbaba kimdir, ne demişti?)

2017 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açılan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, bugün hakim karşısına çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının şikayetten vazgeçildiğini bildirmesinin ardından suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

MERAL AKŞENER KARŞILADI

Adliyeye gelişinde Pakize Anne’yi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşıladı.

'SUSMAYACAĞIM! DAHA ÇOK KONUŞACAĞIM'

Ankara Adliyesi'nde görülen duruşma öncesi açıklama yapan Akbaba, "Beni susturmak istiyorlar. Susmayacağım. Daha çok konuşacağım" ifadelerini kullandı.

PAKİZE AKBABA NE DEMİŞTİ?

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, 5 Aralık 2017 tarihinde CHP tarafından düzenlenen Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması’nda kürsüden yaptığı konuşmada “Herkes haddini bilsin. Şimdi PKK bitti, FETÖ çıktı piyasaya. Ben şehit verdim, saçımı süpürge ettim. Hepsi Atatürkçü, vatanını, milletini seven çocuklar yetiştirdim. Çocuklarımdan birisini askere yolladık. Ne yazık ki, hain bir kurşunla şehit oldu. ‘Analar ağlamayacak’ dediler… Niçin şehit geliyor? Gücünüz yetmiyorsa bırakın o görevi” ifadelerini kullanmıştı.


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