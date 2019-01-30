Palandöken: “Sosyal güvenlikte norm birliği sağlanmalı”

Yeni yılda sosyal güvenlikte norm birliği sağlanmasını ve esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerle eşitlenmesini isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “SSK’lıların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayıları ile Bağ-kurluların prim gün sayıları eşitlenmeli. Norm birliğinin sağlanması için tüm kesimlere sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı” dedi.

-“Esnafın prim gün sayısı 7 bin 200’e indirilmeli”

Esnaf ve sanatkarın prim gün sayısının SSK’lılarda olduğu gibi 7 bin 200’e indirilmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gecesini gündüzüne katarak çalışan esnaf ve sanatkarımız, uzun prim gün sayısının altında eziliyor. SSK’lı çalışanların emekliliği için 7 bin 200 prim gün sayısı yeterliyken esnaf ve sanatkarımız emeklilik için 9 bin günü doldurmak zorunda. Arada 1800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Tüm kesimlerin eşit haklara sahip olması ve sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması için prim gün sayısı eşitlenmeli. SSK’lı çalışanların iki katı kadar mesai yapan esnafımızın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200’e indirilmeli. Esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır. Anayasamızda ‘devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır’ denmesine rağmen, esnafımız uzun prim gün sayısı altında eziliyor” diye konuşu.

“Sosyal güvenlikte ssk’lı ve bağ-kurlu ayrımı son bulmalı”

Prim gün sayısının yanı sıra iş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde de SSK’lı ve Bağ-kur’lu ayrımlarına son verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Ayaktan tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneği alamayan esnafa tedavi süresindeki geçimi için ‘rapor ücreti’ hakkı verilmeli. Ayrıca esnaf ve sanatkarın iş yerinde geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmalı. Çünkü iş yerinin kendine ait olması, kaza yaşanmayacağı anlamına gelmez. Çalışanın hayatını kaybetmesi halinde geride kalanlara aylık bağlanması için SSK’lıların 900 gün, Bağ-kurluların ise 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. İş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde SSK’lı ve Bağ-kur’lu ayrımlarına son verilerek tüm kesimler için sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

