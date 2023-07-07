HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Palu ailesi davasında mütalaa açıklandı! İşte Tuncer Ustael için istenen ceza

Palu ailesi davasında mütalaa açıklandı! İşte Tuncer Ustael için istenen ceza

07.07.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda 'Palu ailesi' davası olarak bilinen olayda yeni bir gelişme yaşandı. Kocaeli’de 15 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın Sakarya’da öldürülmesine ilişkin Palu ailesi olarak bilinen 1’i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Tuncer Ustael’in ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini, diğer sanıkların delil yetersizliğinden beraatını istedi.

Melike Tahnal’ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, Melike Tanhal’ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer ve eşi tutuksuz sanık Emine Ustael SEGBİS aracılığıyla, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, ’çocuğu kasten öldürme’ suçundan sanık Tuncer Ustael’in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, sanıklar Ayşe, Hava, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael’in delil yetersizliğinden beraatini istedi. Ayrıca Ustael’in ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan beraatını isteyen cumhuriyet savcısı, sanıklar Ayşe, İsa ve Hava Palu ile Emine Ustael hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ve ‘yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi’ suçlarından suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Müşteki avukatı ise sanıkların en üst halden cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık avukatları ise mütalaada geçen bazı hususlara iştirak ettiklerini ve müvekkillerinin beraatlerini istedi. Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Tuncel Ustael, eline ulaşan mütalaayı anlamadığını ve kabul etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti ise duruşmaya katılmayan bir sanık avukatına esas hakkındaki savunmasını yapmak için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

thumbs_b_c_cd4ccac4ed6ad3a8c33f61d61b44b245

NE OLMUŞTU?

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken; Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Bu karar, aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu sebeple ’usul hatası’ gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 24 Kasım’da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kayıp Meryem Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya’nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teçhizatları tam, sayıları 50: Kamp kurdular, kuş uçurtmuyorlar!Teçhizatları tam, sayıları 50: Kamp kurdular, kuş uçurtmuyorlar!
15 yaşındaki çocuğun paylaşımı sosyal medyayı salladı! Bakanlık devreye girdi15 yaşındaki çocuğun paylaşımı sosyal medyayı salladı! Bakanlık devreye girdi
Hepsini oteller satın alıyor! İstanbul'dan köyüne dönüp başladıHepsini oteller satın alıyor! İstanbul'dan köyüne dönüp başladı
Anahtar Kelimeler:
Palu ailesi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Karısını öldürüp beyninden yemek yaptı! Caniliği bununla da kalmadı

Karısını öldürüp beyninden yemek yaptı! Caniliği bununla da kalmadı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.