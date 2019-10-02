Pamuk tarlasından, tekstil fabrikasına

Fabrika sahibi Salih Ayhan, 6 ay önce ilçede kurdukları tekstil atölyesiyle kadın istihdamı sağladıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Yaklaşık 6 ay önce tekstil atölyesi kurdum. İŞKUR ile işbirliği yaparak kadınlara eğitim verildi. Şu anda 70 kadın burada çalışıyor. Yeni olmamıza rağmen şükürler olsun iyi gidiyoruz. Burası daha önce çiftçilik bölgesi olduğu için kadınlar pamuk tarlalarında çalışıyor ve günlük yevmiye olarak 30 lira alıyorlardı. Bu da yetersiz geliyordu. Burada biz asgari ücretle çalıştırıyoruz. Sosyal güvencesi olan kadınlar artık daha güzel ortamda çalışıyor. Burada çalışan kadınların hepsi çiftçidir; il dışına gidip, oradaki tarlalarda para kazanıp ailesine destek olan kardeşlerimizdir. Onların gayet güzel bir ortamı oldu, düzenleri oldu. Çok şükür biz de bu tekstil fabrikasını açtık, hepsini burada çalıştırıyoruz. İş adamlarımızı buraya davet ediyoruz. Birkaç iş yeri daha açılsa istihdam daha da artacaktır."

Şanlıurfa Akçakale'de yıllarca pamuk toplayarak ev ekonomisine katkıda bulanan 70 kadın, İŞKUR bünyesinde açılan tekstil kursunda 3 ay süren eğitim programına katıldı. Deneyimli eğitmenler tarafından elbise imalatı üzerine eğitim alan kadınlar mezun oldu. Girişimci Salih Ayhan'ın açtığı tekstil fabrikasında çalışmaya başlayan kadınlar, şimdi daha iyi şartlarda, daha yüksek maaş ile sigortalı çalışıyor.

'GÜNEŞİN ALTINDA ÇALIŞIYORDUM'

Tekstil Fabrikasında çalışan Zehra Adsız (21), daha önce pamuk tarlasında zor şartlar altında çalıştığını söyledi. Adsız, "Burayı faaliyete geçirenlere teşekkür ediyoruz. Buraya gelip çalışıyoruz, ailemize yardım ediyoruz. Bu fabrikaya girmeden önce ben ailemle güneşin altında tarlada çalışıyordum. Şimdi şükürler olsun meslek öğrendim. Burada çalışıyorum ve kendimi geliştirerek daha güzel meslek sahibi olmak istiyorum" dedi.

ÜNLÜ MARKALAR İÇİN ÜRÜN HAZIRLIYORLAR

Eğitmen Emine Çağdaş ise kadınların şu anda birçok ünlü markaya ürün hazırladığını ifade ederek, "Burada kardeşlerimiz çalışıyor ve para kazanabiliyor. Kadınlarımız çeşitli markalara ürünler hazırlıyor. Daha önce pamuk tarlarında çiftçi olarak çalışıyorlardı ama burası açıldıktan sonra burada hem iş öğreniyor hem ailelerine maddi olarak destek sağlıyorlar. Tarlada nasıl başardılarsa burada da başarırlar. Temennimiz bu tür işyerlerinin sayısının artması ve daha çok kadının istihdam edilmesi" dedi.

DHA



