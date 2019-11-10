HABER

Pamukkale Üniversitesinde Atatürk’ü Anma Töreni düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 17:09 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde Rektörlük Binası önünde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni düzenledi.Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlük Binası önünde düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreninde Rektör Yardımcısı Prof.

Denizli Pamukkale Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde Rektörlük Binası önünde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni düzenledi.
Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlük Binası önünde düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saat 09.05’te sirenle başlayan anma törenine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Osman Çiftçi ile birlikte dekanlar, idari yöneticiler, akademisyenler ve öğrenciler iştirak etti. Saygı duruşunun ardından Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fatıma Akyüzlüer’in şefliğini yaptığı Pamukkale Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu’nun tüm katılımcılarla birlikte okuduğu İstiklal Marşı ile tören sona erdi.

PARTNERGeçmeyen öksürüğünüzü dikkate alın! Geçmeyen öksürüğünüzü dikkate alın!
Antalya’da AVM’ye ait depo yanında çıkan yangın korkuttuAntalya’da AVM’ye ait depo yanında çıkan yangın korkuttu
Atatürk posterini onarıp boyadılarAtatürk posterini onarıp boyadılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem!

Ankara'da deprem!

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsunspor'dan Thomas Shelby ile ilgili yapılan paylaşıma alkış toplayan cevap

Samsunspor'dan alkış toplayan 'Atatürk' paylaşımı

İran: Sayın Erdoğan'ın bölge ülkeleriyle ilgili açıklaması yerinde ve önemlidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! İran'dan açıklama geldi

Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi

Hüzünlü veda! Kimse yaklaştırılmadı

Oğlunun nikah törenine giderken hayatını kaybetti!

Feci kaza! Oğlunun nikah törenine gidiyordu

Pendik'te düğüne giden baba ve iki oğluna silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Düğüne giden baba ve oğullarına silahlı saldırı

Bayramiç'te 10 Kasım töreninde 'siren' krizi! Kaymakamlıktan açıklama

Atatürk'ü anma töreninde 'siren' krizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.