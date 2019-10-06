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Pamukova'da TIR durağa daldı: 2 ölü, 4 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 13:03 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı.

Pamukova'da TIR durağa daldı: 2 ölü, 4 yaralı (1)

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza bugün öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bilecik yönüne giden TIR, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa girdi. TIR, üst geçidin ayağına çarparak çarparak durdu. Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Can pazarı yaşanırken, 2 kişinin öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. TIR’ın altında başka kişilerin olma ihtimaline karşı araştırma yapıldı. Yaralanan 4 kişiye müdahalede bulunulurken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Pamukova'da TIR durağa daldı: 2 ölü, 4 yaralı (1)Pamukova'da TIR durağa daldı: 2 ölü, 4 yaralı (1)Pamukova'da TIR durağa daldı: 2 ölü, 4 yaralı (1)Pamukova'da TIR durağa daldı: 2 ölü, 4 yaralı (1)

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