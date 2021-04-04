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Pandemide göz alerjisi uyarısı: Bu önerileri görmezden gelmeyin!

04.04.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 pandemisinde göz sağlığı her zamankinden çok daha fazla önem taşıyor. Ancak baharın gelişi göz sağlığını korumayı bir kat daha zorlaştırıyor. Baharın kendine has getirileri nedeniyle artan göz hastalıkları kaşıntı, akıntı, yanma, batma gibi şikayetlerde artışa sebep olabiliyor. Peki kişilerin bahar aylarında göz sağlığını korumak için neler yapması gerekiyor? İşte pandemi gölgesinde geçecek bahar aylarında göz sağlığı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler...

Pandemide göz alerjisi uyarısı: Bu önerileri görmezden gelmeyin!

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezih Özdemir “Oldukça yaygın bir şikayet olan göz alerjisi ya da tıbbi adıyla alerjik konjonktivit, baharda sık olarak polenlere, ev tozlarına ve kimyasal maddelere bağlı gelişebilir. Pandemi sürecinde ellerinizi gayriihtiyari gözlerinize sürmek ise göz yoluyla Covid-19 enfeksiyonuna zemin hazırlayabilir” diyor. Göz enfeksiyonunun alerjik konjonktivit ile karıştırılabildiğini ve bu nedenle tedavinin gecikebildiğini vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezih Özdemir önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bahar aylarında artış gösteren polenler başta olmak üzere birçok etken göz sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Halk arasında göz enfeksiyonu olarak bilinen konjonktivit baharla birlikte tetiklenirken, gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda çok sık karşımıza çıkıyor. Özellikle gözlerde kızarıklık, yaşarma, çapaklanma ve görme bozukluğu gibi şikayetlere yol açabilen alerjik konjonktivitin, vücudun bağışıklık sisteminin bu alerjenlere karşı duyarlı hale geldiğinde ve tepki gösterdiğini geliştiğini belirten Acıbadem International Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezih Özdemir “Bugünlerde gözlerde kızarıklık, şişlik, kaşıntı, yanma, berrak sulu akıntı, ışık hassasiyeti gibi şikayetlere sıkça rastlıyoruz. Göz alerjilerine burunda kaşıntı, tıkanma gibi belirtilerle ortaya çıkan üst solunum yolu alerjileri de eşlik edebiliyor. Yine mevsimsel göz alerjileriyle birlikte baş ve boğaz ağrısı, kuru öksürük ve boğazda kaşıntı da görülebiliyor” diyor.

ENFEKSİYON MU, ALERJİ Mİ?

Polenlerden ilaçlara ve bazı yiyeceklere, parfüm gibi kozmetik ürünlerden üst solunum yolu enfeksiyonlarına dek birçok faktörün gözlerimizi doğrudan etkileyebildiğini söyleyen Dr. Nezih Özdemir, üst solunum yolu enfeksiyonlarının viral olabileceği gibi bakteriyel de olabildiğine dikkat çekerek şöyle konuşuyor: “Göz enfeksiyonu alerjik konjonktivit ile karıştırılabildiğinden hasta pandemi sürecinde hastaneye gitmeye de çekindiğinden tedavi gecikebiliyor. Oysa göz hastalıkları ihmale gelmez. Göz hekimleri soruna çözüm bulmak ve enfeksiyon ile alerji arasındaki farkı ayırt etmek için özel muayene cihazlarıyla göz yüzeyindeki doku değişikliklerine bakarak alerjik reaksiyonu tespit ederler. Göz alerjileri, başka göz hastalıklarıyla benzer bulguları paylaştığı için hastanın öyküsünün alınarak tanı konulması önemlidir.”

KİRLİ ELLER GÖZLE TEMAS EDERSE...

Pandemi sürecinde göz sağlığının risklere çok daha açık hale geldiğini belirten Dr. Nezih Özdemir, çevre ile sürekli temas halinde olan ellerimizi gözlerimize sürdüğümüzde ise göz yoluyla Covid-19 enfeksiyonuna zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunarak “Ellerin gözlere götürülmemesi, temiz ve tek kullanımlık kağıt mendil kullanılması ve bu kağıt mendilin kullanıldıktan sonra çöpe atılması çok önemli. Kirli ellerin gözlerle teması, mikropların özellikle de bağışıklığı düşük olan kişilerde kolaylıkla gözlerde enfeksiyona yol açmasına zemin hazırlıyor. Bu nedenle ellerin gözle temas ettirilmemesi, sık sık sabunla yıkanması gerekiyor” diyor. Bilgisayar ekranı ve ortam ısısının da göz sağlığını tehdit eden unsurlar olduğunu, oda sıcaklığının yüksek, nemin düşük olması durumunda göz kuruluğunun ortaya çıktığını belirten Dr. Nezih Özdemir bilgisayar ve tablet karşısında uzun süre kalmamak, gözleri zaman zaman dinlendirmeyi ihmal etmemek gerektiğini söylüyor.


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pandemi
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