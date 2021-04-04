Pandemide göz alerjisi uyarısı: Bu önerileri görmezden gelmeyin!

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezih Özdemir “Oldukça yaygın bir şikayet olan göz alerjisi ya da tıbbi adıyla alerjik konjonktivit, baharda sık olarak polenlere, ev tozlarına ve kimyasal maddelere bağlı gelişebilir. Pandemi sürecinde ellerinizi gayriihtiyari gözlerinize sürmek ise göz yoluyla Covid-19 enfeksiyonuna zemin hazırlayabilir” diyor. Göz enfeksiyonunun alerjik konjonktivit ile karıştırılabildiğini ve bu nedenle tedavinin gecikebildiğini vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezih Özdemir önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bahar aylarında artış gösteren polenler başta olmak üzere birçok etken göz sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Halk arasında göz enfeksiyonu olarak bilinen konjonktivit baharla birlikte tetiklenirken, gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda çok sık karşımıza çıkıyor. Özellikle gözlerde kızarıklık, yaşarma, çapaklanma ve görme bozukluğu gibi şikayetlere yol açabilen alerjik konjonktivitin, vücudun bağışıklık sisteminin bu alerjenlere karşı duyarlı hale geldiğinde ve tepki gösterdiğini geliştiğini belirten Acıbadem International Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezih Özdemir “Bugünlerde gözlerde kızarıklık, şişlik, kaşıntı, yanma, berrak sulu akıntı, ışık hassasiyeti gibi şikayetlere sıkça rastlıyoruz. Göz alerjilerine burunda kaşıntı, tıkanma gibi belirtilerle ortaya çıkan üst solunum yolu alerjileri de eşlik edebiliyor. Yine mevsimsel göz alerjileriyle birlikte baş ve boğaz ağrısı, kuru öksürük ve boğazda kaşıntı da görülebiliyor” diyor.