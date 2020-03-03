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Panik atak neden olur? Kahve içenler dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.03.2020 10:10 | Son Güncelleme

Heyecan ve panik atağın birbirine karıştırıldığı uyarısında bulunan uzmanlar, panik atak nedir sorusunu yanıtladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Arzu Dalmış, gerçek bir tehlike olmaksızın, beklenmedik bir anda gelen fiziksel belirtiler ve bunlara eşlik eden yoğun korku tablosu olarak özetlenen panik atak nedenleri arasında düzensiz uyku ve aşırı kafein tüketimi bulunduğuna dikkat çekiyor.

Heyecan ile panik atağın birbirine karıştırıldığını söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Arzu Dalmış, panik atağın toplumda görülme oranın yüzde 2-3 civarında olduğuna ve genelde 25 ile 45 yaş grubu arasında görüldüğüne dikkati çekti. 'Panik' ve 'atak' sözcükleri keskin bir anlam ifade ettiği için hastalara, sıkıntılarını anlatma noktasında cazip hale geldiğini vurgulayan Dalmış, "Dolayısıyla sıkıntılı da olsa, heyecanlı da olsa hasta, 'Ben de panik atak var' diyor. Oysaki panik atağı, gerçek bir tehlike olmaksızın, beklenmedik bir anda gelen fiziksel belirtiler ve bunlara eşlik eden yoğun korku tablosudur. Yaklaşık 10 dakika içinde şiddetlenir, 20 ila 30 dakika kadar sürer, çok nadiren 1 saate kadar ulaşır.

Panik atak belirtileri neler?

Belirtileri ise, bir anda başlayan kalp çarpıntısı, titreme, terleme, göğüste sıkışma, nefes alamıyormuş gibi olma, üşüme gibi durumlar olabiliyor. Ancak bunların hepsi aynı anda olamayabiliyor. Tüm bu fiziksel belirtilerin hepsine yoğun ölüm korkusu, aklımı kaçıracağım korkusu veya çevreye ve bedene yabancılaşma duyguları da eşlik edebiliyor. Aslında baş dönmesi, çarpıntı gibi masum belirtileri kişi, bir felaket olacakmış gibi yorumluyor" dedi.

PANİK ATAK NEDENLERİ ARASINDA KAFEİN TÜKETİMİ DE VARMIŞ

PANİK ATAK NEDENLERİ ARASINDA KAFEİN TÜKETİMİ DE VARMIŞ
Psikiyatrist Dalmış, panik atağın kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görüldüğünün alçını çizip, "Bir de şehir ortamında daha stresli bir yaşam olduğu için kırsala göre iki kat daha fazla görüyoruz. Düzensiz uyku, kafeini fazla tüketme de panik atağa sebep olabilir. Panik atağı yaşayan kişinin hayatı bir nevi açık cezaevi yaşantısına dönebiliyor. Çünkü daha önce panik atak yaşayan kişi, bunu yaşadığı yerlere gitmemeye çalışır. Örneğin otomobilinde yakalandıysa otomobil kullanmamaya başlar. Kişinin sosyal ortamı gün geçtikçe küçülür. İlk panik atak acil servislik yapar. Ancak bir dahaki sefere kişi hastaneye gitmez çünkü 20 ya da 30 dakika içinde geçeceğini bilir. Panik atağa yakalanmamak için her zaman düzenli uyku ve kafeinden uzak durmak gerekiyor" diye konuştu. (DHA)
Anahtar Kelimeler:
Kafein Panik Atak sağlık

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