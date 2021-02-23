Pankreas kanseri belirtilerini mide ağrısıyla karıştırmayın! İşte tedavi yöntemleri

Pankreas kanserinin belirtilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Onur Yaprak, "Pankreas yetmezliğinde şiddetli yağlı ishal ile kendini gösteren sindirim problemleri ve diyabet gibi hastalıklar ortaya çıkar. Fakat pankreasta gelişen hastalıkların en tehlikelisi pankreas kanseridir. Bir çok hasta şişkinlik, hazımsızlık gibi şikayetlerin mideden kaynaklandığı gibi yanlış bir düşünce ile bu bulguları görmezden gelmektedir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, pankreas kanserinin belirtilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yaprak, sağlıklı bir pankreasa sahip olmanın yaşam kalitesinin önemine işaret ederek “Pankreas karın üst boşluğunda mide arkasında yer alan ortalama 15 ila 20 cm uzunluğunda ve 70 gram ağırlığında bir organ olmakla beraber çok önemli görevleri yerine getirir. Temel görevi yiyeceklerle beraber aldığımız karbonhidrat, protein ve yağların sindirimi için enzimler ve insülin, glukagon gibi kan şekeri ayarlanmasını sağlayan hormonlar salgılamaktır. Pankreas yetmezliğinde şiddetli yağlı ishal ile kendini gösteren sindirim problemleri ve diyabet gibi hastalıklar ortaya çıkar. Fakat pankreasta gelişen hastalıkların en tehlikeli olanı pankreas kanseridir” diye konuştu.