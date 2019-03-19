Panorama 1919 Müzesi'nde çocuklara milli mücadele anlatıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi ve Panorama 1919 Müzesi öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı Tütün İskelesi'nin bulunduğu Kurtuluş Yolu'nun başlangıcında yer alan müzede ziyaretçilere, Türklerin Anadolu'da verdiği mücadeleler panoramik sunumla anlatılıyor.

Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi'nde 44 projeksiyonla yapılan sunumda, Türklerin, Asya steplerinden Anadolu'yu yurt edinişi, Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul'un Fethi ile Çanakkale Savaşı, Gazi Mustafa Kemal'in Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş Savaşı anlatılıyor.

Panorama 1919 Müzesi'nde ise Azerbaycanlı ressam Senan Eynullayev'in, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde, Dikmen'de Ankaralılar tarafından karşılanışının anlatıldığı 300 metrekarelik yağlı boya tablosu yer alıyor.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Ayvacık Döngel Ortaokulu öğrencileri, Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi ve Panorama 1919 Müzesi’ni ziyaret etti.

Öğrenciler, müzeden ve yapılan sunumdan çok etkilendiklerini ifade etti.

Türkiye'de örnek projeler içinde gösterilen Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi ve Panorama 1919 Müzesi, her gün 9.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebiliyor.

