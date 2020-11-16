Papa bikini modelini beğendi, sosyal medya yıkıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Dünyaca ünlü Rus yönetmen Evgeny Afineevsky'nin belgeseli ‘Francesco'daki sözleriyle eşcinsel evliliklere yeşil ışık yaktığı belirtilen Papa, “Eşcinsel evliliği konuşmak yersiz. İhtiyacımız olan şey, bir arada bulunmayla ilgili bir yasa. Bunun korunmasına hakları var. Benim savunduğum şey bu” sözleriyle ise çark etmişti.

Daily Star’ın haberine göre Papa Francis’in gündeme gelmesini sağlayan son olay ise Instagram hesabından yapılan bir beğeni. Papa’nın ‘franciscus’ kullanıcı adına sahip hesabında 7.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Söz konusu resmi hesaptan ünlü model Natalia Garibotto’nun iddialı paylaşımlarından biri beğenildi. Bunu fark eden bikini modeli Garibotto hikayesinde paylaşırken, “En azından cennete gideceğim” esprisini yaptı.

Garibotto’nun bu paylaşımı kısa sürede hızla yayılırken, Papa’nın kendisinin mi yoksa hesabı yönettiği düşünülen Vatikan yetkililerinin mi fotoğrafı beğendiği bilinmiyor.

