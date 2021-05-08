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Papa’dan ABD Başkanı Biden’a destek geldi

08.05.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Papa Francis, ABD Başkanı Joe Biden'in önerisini destekleyerek koronavirüs aşıları için fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesi gerektiğini belirtti. Bu öneri, Almanya dahil bazı Avrupa ülkeleri tarafından daha önce reddedilmişti.

Papa’dan ABD Başkanı Biden’a destek geldi

Papa Francis, aşılara adil erişimi teşvik etmek için bugün düzenlenen küresel bir bağış toplama konserinde yaptığı video konuşmada dünyaya ‘bireycilik virüsü’ bulaştığını söyledi. Papa, konuşmasında daha önce ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapılan koronavirüs aşıları için fikri mülkiyet haklarından feragat etme önerisini destekledi.

Papa, koronavirüsü 'kültürel virüs' olarak tanımlayarak virüsün diğer varyantlarından bir tanesinin de, aşıların paylaşımını engelleyen ve piyasa kanunlarını veya fikri mülkiyet haklarını sevgi ile başkalarının sağlığının üzerine koyan ‘kapalı milliyetçilik’olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs aşılarıyla ilgili fikri mülkiyet hakların kaldırılması fikrine desteği vermişti. Almanya ve bazı Avrupa ülkeleri ise bu öneriye karşı çıkmıştı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Papa Joe Biden koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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