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Papa Francesco ameliyat olmak üzere hastaneye kaldırıldı

07.06.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco karın bölgesinden ameliyat olmak üzere bugün hastaneye kaldırıldı. Vatikan’ın açıklamasına göre Papa'nın rahatsızlığı daha önceki bir ameliyat sonrası oluşan fıtıktan kaynaklanıyor. 86 yaşındaki dini liderin, genel anestezi altında karın bölgesinden açık ameliyat olacağı belirtildi. Papa’nın birkaç gün hastanede yatması bekleniyor.

Papa Francesco ameliyat olmak üzere hastaneye kaldırıldı

Papa Francesco Temmuz 2021’de bir bağırsak ameliyatı geçirmiş ve kalın bağırsağından 33 cm’lik bir bölüm alınmıştı.

Papa geçen Ocak ayında yaptığı bir açıklamada, bu ameliyata sebep olan sıkıntılarının geri döndüğünü söylemişti.

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VATİKAN'DAN AÇIKLAMA

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni bu sabah yaptığı açıklamada, Papa’nın ‘’tekrarlayan, ağrılı ve kötüleşen’’ semptomlar nedeniyle ameliyat edilmesine karar verildiğini söyledi.

Papa Francesco dün kontroller için Gemelli Polikliniği’ne gitmişti.

Yaklaşık 40 dakika süren bu ziyaret sonrası Vatikan’a dönen Papa bu sabah da genel kabul törenini yönetti.

Papa’nın bu törenin ardından hastaneye gittiği açıklandı.

Papa geçen Mart’ta da solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yine Gemelli’de yatarak tedavi görmüştü.

Papa Francesco, dizindeki rahatsızlık nedeniyle sıklıkla tekerlekli sandalye ve baston kullanıyor.

2021’deki bağırsak ameliyatı sonrası genel anestezinin yan etkilerinden mustarip olduğu için dizinden ameliyat olmayı reddetmişti.

İSTİFA EDEBİLİR

Bu yıl görevdeki 10. yılını dolduran Papa Francesco, sağlık durumu elvermezse istifa etme ihtimalini dışlamıyor.

Papaların ölene kadar görevde kalma geleneğini modern zamanlarda bozan ilk isim, 2013’te istifa eden bir önceki Papa 16. Benediktus olmuştu.

Francesco da geçen yıl sonunda yaptığı bir açıklamada, tıbbi nedenlerle bu görevi bırakması gerekirse kullanılmak üzere istifa mektubunu hazırladığını söylemişti.

Övgü Pınar | Vatikan

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