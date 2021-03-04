Papa Francesco: Tarihte ilk kez Katolik Kilisesi lideri Irak'a gidiyor, gezinin sloganı 'Hepiniz kardeşsiniz'

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, yarın dört günlük bir ziyaret için Irak'a gidecek. Daha önce hiç bir Papa, Irak'ı ziyaret etmemişti. Ziyaretin sloganı, İncil'den alıntıyla "Hepiniz kardeşsiniz" olarak belirlendi.

Irak ziyareti, Papa Francesco'nun, 2013'te bu göreve gelmesinden bu yana 33'üncü, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ise 15 aydır yaptığı ilk yurt dışı gezisi olacak.

Vatikan tarafından Irak gezisiyle ilgili hazırlanan belge ve açıklamalarda da sıklıkla, Irak'ın "tek tanrılı 3 dinin babası İbrahim'in toprakları" olduğuna vurgu yapılıyor. Papa'nın bu gezide bu dinlerin ortak bir aileye ait olduğu ve tüm inananların kardeş olduğu mesajı vermesi bekleniyor.

Irak gezisi, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında dinler arası diyaloğu artırma çabasının devamı olarak görülüyor. Gezi ayrıca, Irak'ta 2003'ten bu yana sayıları çok azalan Hristiyan nüfus özelinde Ortadoğu'daki Hristiyanlara moral desteği olarak da değerlendiriliyor.

Net sayılar kesin olarak bilinmese de Katolik Kilisesi vakıflarının verilerine göre Irak'taki Hristiyan nüfusun 2003'ten bu yana 1-1,4 milyondan 300-400 bine indiği hesaplanıyor.