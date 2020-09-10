Papa Francis 'seks yapmayı' övdü!

9 Eylül'de yayımlanan 'TerraFutura' isimli kitapta "Zevk doğrudan tanrıdan gelir. Ne Katolik ne Hıristiyan ne de başka bir şeydir, sadece ilahidir" dediği alıntılanan 83 yaşındaki Papa Francis, bir zamanlar kilisenin bağrına bastığı zevkleri inkar eden fanatik ahlakçılığın Hıristiyanlığın mesajının yanlış yorumlanması olduğunu belirtiyor. İlk Arjantinli ve Cizvit Papa, zevki inkar eden fanatik ahlakçılığa geçmişte kucak açmış kilisenin artık yer vermemesi gerektiği uyarısını yapıyor.

"Kilise insanlıkdışı, hayvani, bayağı zevki kınamıştır, ama diğer yandan insani, basit, ahlaki zevki her zaman kabul etmiştir. Yemek yemenin zevki seni yemekle sağlıklı tutar, tıpki cinsel zevkin sevgiyi daha güzelleştirirken türlerin devamını garanti etmesi gibi. Yemenin ve cinselliğin zevki tanrıdan gelir" yorumunu getiren Papa, buna karşı çıkan görüşlerin verdiği muazzam zararın etkisinin günümüzde hala hissedildiğini kaydediyor.

YAZAR SLOW FOOD HAREKETİNİN KURUCUSU

Francis'le 'içbütünlüklü ekoloji' hakkında sohbetlerin toplandığı 'TerraFutura' isimli kitabın İtalyan yazarı Carlo Petrini, ABD'den çıkan 'fast food' salgınına karşı 1980'lerde başlayan 'slow food' hareketinin kurucusu olarak tanınıyor.