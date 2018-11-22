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Papaz tecavüzden 15 yıla mahkum oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2018 14:02 | Son Güncelleme

Güney Koreli papaz, cemaatteki 8 kadına tecavüzden 15 yıl hapse mahkum oldu.

Papaz tecavüzden 15 yıla mahkum oldu!

Güney Koreli 75 yaşındaki papaz Lee Jae-rock’un 130 bin cemaati olduğu ve bütün suçlamaları inkar ettiği kaydedildi. Tecavüze uğrayan kadınlar papazın kutsal gücüne inandıkları, onun tanrı olduğu için söylediklerini yapmak zorunda hissettiklerini söyledi.

Güney Kore’de isim yapmış kiliselerin büyük servet ve nüfuz sahibi olduğu belirtildi. Nispeten küçük kiliselerin kült bağlantısı olduğu ve korkutma ve beyin yıkama tekniklerini uyguladığı kaydedildi.

Lee Jae-rock’Lee’nin Mamin Merkez Kilisesini 1982’de kurduğu zaman yalnızca 12 takipçisinin olduğu, ilerleyen yıllarda mucizeler vadeden büyük bir merkez, konferans salonları ve web sitesi sahibi olduğu belirtildi.

Bu yıl başında Lee Jae-rock’un üç takipçisi papazın kendilerini evine çağırarak kendilerine cinsel ilişkiye girmeye zorladığı konusunda şikayette bulunduğu ifade edildi. Şikayette bulunan bir kadın “Onu geri çeviremedim” şekilde Güney Kore medyasına açıklamada bulundu.

Kilisenin üyesi olduğunu söyleyen başka bir kadın ise "O kraldan daha öte bir şeydi. O tanrıydı" ifadelerine bulundu. Toplam 8 kadının şikayeti ile Papaz Lee Jae-rock Lee geçen Mayıs ayında tutuklanmıştı. Mahkeme kadınları uzun süre onlarca defa taciz ettiği ve tecavüz ettiğine karar vererek Papaz Lee’yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yargıç Chung Moon-sun, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde okuduğu iddianamesinde Lee’nin "Sanık vaazlarında kendisini kutsal ruh olarak tanıttı” ifadelerini kullandı.

Lee’nin savunma avukatı, kilisenin kurallarını ihlal ettikleri için kiliseden atıldıklarından dolayı papazdan intikam olmak için kadınların müvekkiline iftira attığını söyledi.

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Güney Kore papaz 15 yıl mahkumiyet Lee Jae-rock cemaat

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hristiyanlara yahudilere göre evet rekor ceza çünkü tecavüzü benimsemiş millettler ama bize göre az muebbet yemeliydi. papaz müsvettesi 8 kadına tecavüz yap 15 yıl al öylemi verin müebbet gebersin içerde ilk günün tadına da baksın orda.
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