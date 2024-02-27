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  4. Para dağıtıp belinde silahla dans etmişti... Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı! Dikkat çeken Dilan Polat detayı

Para dağıtıp belinde silahla dans etmişti... Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı! Dikkat çeken Dilan Polat detayı

27.02.2024 14:50
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İstanbul'da sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, lüks bir aracın üzerine çıkıp dans ederek para dağıttı. Daha sonra belinden silah çıkaran Dalveren, o anları ise sosyal medyada paylaştı. Ünlü fenomen görüntülerin ardından gözaltına alındı. Dalveren'in, Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de irtibatlı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Para dağıtıp belinde silahla dans etmişti... Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı! Dikkat çeken Dilan Polat detayı

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından para dağıtarak dans ettiği ve belinde taşıdığı silahı lüks bir otomobilin üzerine koyduğu anlara ait video paylaştı. Görüntünün ardından İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Aleyna Dalveren'in adresine operasyon düzenlendi.

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Adreste yapılan aramalarda bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 euro nakit para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe, 2 sahte olabileceği değerlendirilen app plaka, 2 dijital materyal ele geçirildi.

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Gözaltına alınan Dalveren ile ilgili yapılan araştırmada, şüphelinin Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de yoğun bir iletişim trafiği olduğu belirlendi. Dalveren'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat fenomen aleyna dalveren
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