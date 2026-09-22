Para kapıları bu 5 burca açılıyor! 25 Ekim'e kadar fırsatları artacak

Akrep; yoğunluk, çekim gücü ve gizli kalan konularla ilişkilendiriliyor. Venüs'ün Akrep'teki hareketi sırasında daha önce görünmeyen bazı fırsatların ortaya çıkabileceği ve özellikle 5 burcun maddi konularda hareketli bir döneme girebileceği öne sürülüyor.

AKREP

Listenin ilk sırasında Akrep yer alıyor. Venüs'ün doğrudan kendi burcunda olması nedeniyle Akrepler için 25 Ekim'e kadar maddi fırsatların artabileceği belirtiliyor. Astrolog Helena Hathor'a göre daha önce kapalı olan bazı kapılar bu süreçte açılabilir. Aileden gelebilecek maddi destekler veya geçmişte verilen paraların geri dönmesi de gündeme gelebilir.

Venüs'ün etkisinin yalnızca para konusunda değil, Akreplerin çekiciliği ve görünürlüğü üzerinde de hissedileceği öne sürülüyor. İş hayatında beklenen takdirin gelmesi ve özel hayatta daha fazla dikkat çekmek mümkün olabilir.

KOVA

Kovalar için Venüs'ün Akrep yolculuğunun özellikle kariyer alanında etkili olacağı düşünülüyor. Astrolojide kariyer ve toplumdaki konumla ilişkilendirilen 10. evdeki bu hareketin, Kovaların profesyonel hayatındaki görünürlüğünü artırabileceği belirtiliyor.

Astrologa göre yeni iş birlikleri ve profesyonel ortaklıklar Kovaları kariyerlerinde bir üst noktaya taşıyabilir. Özellikle sahne sanatları gibi Venüs'le ilişkilendirilen alanlarda çalışanlar açısından dikkat çekici gelişmeler yaşanabileceği öne sürülüyor.

ASLAN

Aslanlar için ise süreç biraz farklı işleyebilir. Venüs Akrep'teyken dışarıdaki hareketli hayat yerine evde ve aileyle geçirilen zaman daha cazip hale gelebilir.

Bu dönemde biraz geri çekilmek ilk bakışta maddi fırsatlarla bağlantısız görünse de astrolog Hathor'a göre tam tersine, Aslanların daha önce fark etmedikleri bir fırsatı keşfetmelerine yardımcı olabilir. Aile bağlarını güçlendirmek ve geçmişe dönmek, beklenmedik bir kazanımın kapısını aralayabilir.

TERAZİ

Venüs, Terazilerin astrolojik olarak para ve maddi kaynaklarla ilişkilendirilen ikinci evinde bulunuyor. Bu nedenle Terazilere özellikle kişisel bütçelerini yeniden gözden geçirmeleri öneriliyor.

Abonelikleri, düzenli ödemeleri ve hesap hareketlerini kontrol etmek bu dönemde önem kazanabilir. Gereksiz harcamaların fark edilmesi ve maddi konularda daha net sınırlar çizilmesi, Terazilerin finansal durumunu toparlamasına yardımcı olabilir.

Astrolojik yoruma göre Teraziler, geçmişte yeterince koruyamadıkları maddi sınırlarını bu dönemde daha güçlü biçimde savunabilir.

KOÇ

Listenin son sırasında Koç bulunuyor. Bir süredir kariyerinde istediği ilerlemeyi göremediğini düşünen Koçlar için Venüs'ün Akrep yolculuğunun yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği öne sürülüyor.

Kariyer alanındaki durgunluğun maddi gelişimi de yavaşlatmış olabileceği belirtilirken, 25 Ekim'e kadar bu tablonun değişmeye başlayabileceği yorumlanıyor.