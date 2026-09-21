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Partnerinizin uyku düzeni size kilo aldırabilir!

Geceyi kötü geçirmek yalnızca ertesi günkü enerjiyi değil, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını da etkileyebilir. Yeni bir araştırma, kötü uyuyan kişilerin sağlıklı beslenme hedeflerine bağlı kalmakta zorlandığını ve bu durumun birlikte yaşadığı partnerine de yansıyabildiğini ortaya koydu.

Partnerinizin uyku düzeni size kilo aldırabilir!
Çiğdem Berfin Sevinç

Araştırmacılara göre bunun önemli nedenlerinden biri çiftlerin günlük yaşamda yemek alışkanlıklarını paylaşması. Bir kişinin yaptığı sağlıksız seçimler, farkında olmadan partnerinin beslenme davranışlarını da etkileyebiliyor.

Partnerinizin uyku düzeni size kilo aldırabilir! 1

204 ÇİFT İNCELENDİ

Annals of Behavioral Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya, Kanada'da birlikte yaşayan 204 çift katıldı. Çiftlerin yaş ortalaması 42 olarak kaydedildi.

Araştırmanın başlangıcında, birinci ayda ve üçüncü ayda her iki partnerin uyku düzeni ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sorular yanıtlandı. Katılımcılar ayrıca ilk 14 gün boyunca günlük tutarak sağlıklı beslenmek için gösterdikleri çabaları kaydetti.

Çiftlerin her birinde en az bir kişinin fazla kilolu veya obez olduğu ve beslenme ya da fiziksel aktivitesini iyileştirmeye çalıştığı belirtildi.

Partnerinizin uyku düzeni size kilo aldırabilir! 2

KÖTÜ UYKU SAĞLIKLI BESLENMEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Sonuçlara göre kötü uyuyan kişiler, sağlıklı beslenme hedeflerine bağlı kalmak için daha az çaba gösterdi. Uyku problemi yaşayan kişilerin sağlıklı alışkanlıklarını sürdürme konusunda daha düşük motivasyon bildirdiği görüldü.

Ancak dikkat çeken sonuç bunun yalnızca kötü uyuyan kişiyle sınırlı kalmaması oldu. İyi uyuyan partnerler de eşlerinin uyku sorunlarından etkilenerek sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürme konusunda daha düşük güven ve çaba bildirdi.

Partnerinizin uyku düzeni size kilo aldırabilir! 3

ÇİFTLERİN ALIŞKANLIKLARI BİRBİRİNİ ETKİLİYOR

Araştırmada kadınların erkeklere kıyasla daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarına ve sağlıklı beslenme niyetlerine sahip olduğu görüldü. Ancak cinsiyetin, bir partnerin uykusu ile diğer partnerin beslenme davranışları arasındaki ilişkiyi değiştirmediği belirlendi.

Araştırmanın sorumlu yazarı ve Montreal'deki Concordia Üniversitesi'nde psikolog olan Profesör Jean-Philippe Gouin, sağlıksız beslenme davranışlarının yalnızca bireysel alışkanlıklar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Gouin, kişinin partnerinin beslenme davranışlarını kasıtlı olarak ya da farkında olmadan etkileyebileceğine dikkat çekti.

Partnerinizin uyku düzeni size kilo aldırabilir! 4

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