Para koçu paylaştı: Tonlarca para biriktirmenin en etkili yolu! Bu hatadan uzak durun

Giderek artan zamlar para biriktirmemizi zorlaştırsa da birikmiş para her zaman güven veriyor. Para biriktirmek için çeşitli yöntemler aransa da bu konuda başarılı olabilmek zorlayıcı olabiliyor. Bir para koçu olan Chloé Daniels, çok para biriktirmenin hızlı ve kolay yolunun temelinin insan ilişkileriyle alakalı olduğunu belirtti.

Chloé, etkili para biriktirmenin yolunun insanları memnun etmemek olduğunu açıkladı. Chloé, düzenli olarak para ipuçlarını ve tavsiyelerini paylaştığı video paylaşım platformunda etkileyici bir 80.1k takipçi ve 512.5k beğeni topladı. Son zamanlarda güvenilir hack'iyle birçok sosyal medya kullanıcısını heyecanlandırdı.

KARŞINIZDAKİLERİN SİZİN İÇİN AYNI ŞEYİ YAPIP YAPMAYACAĞINI SORGULAYIN

Chloé, "Aslında kimsenin bahsetmediği en büyük para biriktirme tüyolarından birini biliyorsunuz - sizin için aynı şeyi yapmayacak şeyleri diğer insanlar için yapmaktan vazgeçmek. Örneğin, benim için gerçekten rahatsız olacak bir şeye davet edildim. Eğlenceli bir şeydi, müsait olsaydım orada olmaktan mutlu olurdum ama evet demeden önce fark ettiğim şey, bu kişinin benim düzenlediğim şeye katılmaktan rahatsız olup olmayacağını düşünmek."

NEDEN EVET DEDİĞİNİZİ SORGULAYIN

"Ve mesele şu ki, oraya gitmek bana çok paraya mal olacaktı ama insanları memnun eden ve bu kişiyi gerçekten seven biri olarak evet demek istedim. Ama bunun hakkında ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok düşündüm ve neden evet diyorum? Bu muhtemelen bana 200 dolara mal olacak ve bu kişi benim için bunu yapmaz, ben de hayır dedim.

"DÜĞÜNLERE GİTTİĞİME PİŞMANIM"

Para biriktirmenin etkili yolu olan video çok kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Bir sosyal medya kullanıcısı bu ipucu hakkında "Bunu öğrenmem onlarca yılımı aldı ve şimdi bana verdiği özgürlüğü seviyorum." dedi. Bir başkası ise: “Evet! Tüm düğünlere gittiğime pişmanım ve insanlar artık benimle konuşmuyor bile.”

BİNLERCE YORUM YAPILDI

Bir kadın, "Haftalarca yeğenlerime hediye arıyorum, kişiselleştiriyorum, paketleyip onlara veriyorum. Ancak onlar iki yıl üst üste oğlumun doğum gününü unuttular. Durdum." Bir diğeri ise, "Evet, en büyük pişmanlık, benimle bir daha ya da ben oradayken bile konuşmayan bir arkadaşımın düğününde kalmak için işten izin alıp bu kadar çok para harcamaktı."

