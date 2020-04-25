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Para saçmaya son! Evde kendi nemlendirici kremimizi yapıyoruz!

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cildin pamuk gibi olmasını sağlayan en önemli bakım ürünü hiç kuşkusuz nemlendirici kremlerdir. Fakat piyasada bulunan çoğu nemlendirici kremde zararlı maddeler yer alabiliyor. Evde bulunan malzemeler ile harika kremler ortaya çıkarmak mümkün!

Para saçmaya son! Evde kendi nemlendirici kremimizi yapıyoruz!

Eğer dışarıdan satın almak yerine kendi nemlendirici kreminizi kendiniz yapmak istiyorsanız bu kesinlikle mümkün! Her evde bulunan malzemelerle kolayca doğal bir nemlendirici krem hazırlanabiliyor. İşte o tarifler...

ÇİLEK VE YUMURTALI NEMLENDİRİCİ KREM

Görsel 1

Çilek, cilde nem kazandıran en önemli meyvelerden biridir. Yumurta da cildinizin daha gergin olmasını sağlar. Hal böyle olunca muazzam bir nemlendirici tarifi ortaya çıkmış oluyor!

Malzemeler

l Birkaç adet taze çilek
l 1 adet yumurtanın sarısı
l 1 tatlı kaşığı kadar yulaf unu
l 2 çorba kaşığı kadar yoğurt
Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

l Çilekleri bir karıştırıcı yardımıyla iyice ezin.
l Ezdiğiniz çilekleri yulaf unu ile güzelce karıştırın.
l Başka bir kase içerisinde yumurta sarısı ve yoğurdu çırpın.
l Bütün malzemeleri krem haline gelene dek karıştırma işlemini sürdürün.
l Yüzünüze uygulayın ve 10-15 dakika kadar bekletip yüzünüzü yıkayın.
l Bu kremi haftada 1-2 gün kullanabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI VE HAVUÇLU NEMLENDİRİCİ KREM

Görsel 2

Zeytinyağı ve havucun yakaladığı uyumu pek fazla bilen yoktur fakat bu iki besin ile mükemmel bir nemlendirici krem hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Zeytinyağı cildinize pürüzsüzlük verip cildinizi yumuşatırken havuç da canlandırmış oluyor. Karanfil ve meyan kökü de bu tarife oldukça hoş bir koku veriyor!

Malzemeler

l Bir çorba kaşığı kadar zeytinyağı
l 1 adet çubuk meyan kökü
l 1 çay kaşığı kadar karanfil
l 2 adet küçük boy havuç
Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

l Havuçları rendeleyerek başlayın.
l Havuçların üzerine çıkabilecek kadar meyan kökü, zeytinyağı ve karanfili ilave edin.
l Birkaç dakika süresince karıştırın.
l Ortaya çıkan karışımı cam bir kavanoza doldurun.
l Bir tencereye su doldurun.
l Tencere içerisine temiz bir havlu koyun ve cam kavanozu da üzerine dikkatli bir şekilde yerleştirin.
l 20 dakika boyunca kısık ateşte ısıtarak karışımı benmari usulü eritmeye başlayın.
l Karışımı 1 gün boyunca bekletin ve sonraki gün süzme işlemi yaparak kullanmaya başlayın.

BAL VE PORTAKAL YAĞIYLA NEMLENDİRİCİ KREM

Görsel 3

Birçok kozmetik üründe kullanılan portakal yağı kesinlikle cilt dostu bir üründür. Bal ise cildinize hem parlaklık hem de yumuşaklık verir. Hazır bir nemlendiriciden alabileceğiniz verimin çok daha fazlasını bu tariften alabilirsiniz!

Malzemeler

l 2 yemek kaşığı kadar saf bal
l 5-6 damla portakal yağı
l 1 adet çubuk tarçın
Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

l Bütün malzemeleri bir kase içerisinde iyice birbirlerinin içine geçene dek güzelce karıştırın.
l Elde ettiğiniz karışımı 1 saat dinlenmeye bırakın.
l Karışımı yüzünüze uygulayın ve 20 dakika sonra yıkayın.
l Bu nemlendirici tarifi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

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