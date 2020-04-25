Para saçmaya son! Evde kendi nemlendirici kremimizi yapıyoruz!

Eğer dışarıdan satın almak yerine kendi nemlendirici kreminizi kendiniz yapmak istiyorsanız bu kesinlikle mümkün! Her evde bulunan malzemelerle kolayca doğal bir nemlendirici krem hazırlanabiliyor. İşte o tarifler...

ÇİLEK VE YUMURTALI NEMLENDİRİCİ KREM



Çilek, cilde nem kazandıran en önemli meyvelerden biridir. Yumurta da cildinizin daha gergin olmasını sağlar. Hal böyle olunca muazzam bir nemlendirici tarifi ortaya çıkmış oluyor!

Malzemeler

l Birkaç adet taze çilek

l 1 adet yumurtanın sarısı

l 1 tatlı kaşığı kadar yulaf unu

l 2 çorba kaşığı kadar yoğurt

Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

l Çilekleri bir karıştırıcı yardımıyla iyice ezin.

l Ezdiğiniz çilekleri yulaf unu ile güzelce karıştırın.

l Başka bir kase içerisinde yumurta sarısı ve yoğurdu çırpın.

l Bütün malzemeleri krem haline gelene dek karıştırma işlemini sürdürün.

l Yüzünüze uygulayın ve 10-15 dakika kadar bekletip yüzünüzü yıkayın.

l Bu kremi haftada 1-2 gün kullanabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI VE HAVUÇLU NEMLENDİRİCİ KREM



Zeytinyağı ve havucun yakaladığı uyumu pek fazla bilen yoktur fakat bu iki besin ile mükemmel bir nemlendirici krem hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Zeytinyağı cildinize pürüzsüzlük verip cildinizi yumuşatırken havuç da canlandırmış oluyor. Karanfil ve meyan kökü de bu tarife oldukça hoş bir koku veriyor!